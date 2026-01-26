張又俠被查！美國學者：中共高層無人安全

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-01-26 12:23

中國政壇拋出震撼彈，中國國家主席習近平正式對中共中央軍委副主席張又俠展開調查，此舉標誌著中國迎來近半個世紀以來最大規模軍事清洗最高峰。

中國國家主席習近平。（圖：新華社）

中國國防部新聞發言人蔣斌上周六通報，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

‌



至此，2022 年組成的 20 屆中央軍委七人領導班子，已經有五人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民兩人。

據《彭博》報導，布魯金斯研究院（Brookings Institution）研究員 Jonathan Czin 指出：「現在局勢很清楚，無論與習近平的關係如何，高層中沒有人是安全的，這是習近平治下的中國政治出現的翻天覆地的變化。」