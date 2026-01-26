張又俠被查！美國學者：中共高層無人安全
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國政壇拋出震撼彈，中國國家主席習近平正式對中共中央軍委副主席張又俠展開調查，此舉標誌著中國迎來近半個世紀以來最大規模軍事清洗最高峰。
中國國防部新聞發言人蔣斌上周六通報，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。
至此，2022 年組成的 20 屆中央軍委七人領導班子，已經有五人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民兩人。
據《彭博》報導，布魯金斯研究院（Brookings Institution）研究員 Jonathan Czin 指出：「現在局勢很清楚，無論與習近平的關係如何，高層中沒有人是安全的，這是習近平治下的中國政治出現的翻天覆地的變化。」
另據《華爾街日報》周日報導，多名知情人士透露，張又俠遭指控向美國洩露中國核武計畫核心機密，並長期收受鉅額賄賂，涉及以權謀私、干預高層人事安排，包括促成前國防部長李尚福升遷。相關指控是上周六一場閉門高層簡報中向部分解放軍最高層將領揭露。
