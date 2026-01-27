鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-27 08:44

香港《南華早報》周一（26 日）報導，知情人士透露，隨著供應鏈持續改善，中國商飛正穩步提升國產大飛機 C919 生產交付節奏，2026 年交付目標預計不低於 28 架，有望實現每 10 至 15 天生產一架。

中國國產大飛機C919供應鏈持續改善，今年有望每10～15天生產一架。（圖：人民日報）

西方業界人士指出，中國商飛很難在發動機採購環節擺脫政治因素干擾，從長期供應鏈安全角度來說，實現發動機供應來源多元化至關重要。

2025 年 12 月 29 日，商飛向中國國航交付了編號為 B-659J 的 C919，全年交付工作收官。行業人士統計，2025 年全年商飛共新交付約 15 架 C919，包括東航 (600115-CN) 4 架、國航 (00753-HK) 6 架、南航 5 架，比 2024 年的 12 架多一點，但離年初的 75 架預期甚遠。

依據一名消息人士的說法，在全年生產的 15 架 C919 客機中，有 8 架在 11 月和 12 月交付客戶，供應鏈方面的阻礙逐步減少。

儘管去年受多重因素影響，商飛被迫下調交付目標，但一名了解相關計畫的管理層人士表示，公司預計供應鏈狀況將在新的一年持續改善。

這位要求匿名的人士說：「在 2025 年最後一個季度，隨著更多發動機和其他零件到位，情況開始明顯好轉…… 有理由預計今年交付量會增加，但中國商飛管理層在前景判斷上仍然保持謹慎。」