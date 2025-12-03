削弱普丁戰爭金庫 歐盟2027年全面禁止俄國天然氣

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-03 21:12

綜合外媒報導，歐盟周三 (3 日) 達成歷史性協議，將在 2027 年底前全面禁止俄羅斯天然氣進口，終結長達十年的能源依賴。這項決定標誌歐盟在俄烏戰爭後能源轉型的重要里程碑，而液化天然氣將於 2026 年底前率先停止進口。

歐盟周三達成歷史性協議，將在2027年全面禁止俄羅斯天然氣進口。(圖:Reuters/TPG)

歐盟各國政府代表與歐洲議會周三凌晨達成協議，將逐步淘汰俄羅斯天然氣進口。該決議源自歐盟執委會今年 6 月提出的提案，旨在終結歐盟對前最大天然氣供應國的依賴。

根據協議，歐盟將永久停止進口俄羅斯天然氣，並逐步淘汰俄羅斯石油。液化天然氣進口將在 2026 年底前終止，管線天然氣則在 2027 年 9 月底前停止。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 在聲明中表示:「今天，我們永久停止這些進口。透過削弱普丁的戰爭金庫，我們與烏克蘭站在一起，並為能源產業尋求新的夥伴關係與機會。」

針對今年 6 月 17 日前簽訂的短期合約，液化天然氣禁令將於 2026 年 4 月 25 日生效，管線天然氣則從 2026 年 6 月 17 日起適用。長期合約的截止日期分別為 2027 年初與 2026 年 10 月初。若個別成員國難以達到儲氣標準，可延長一個月，最晚至 2027 年 10 月 31 日。

所有類別的天然氣進口都需事先授權，但天然氣產量龐大且禁止或限制進口俄羅斯天然氣的國家除外。

截至 10 月，俄羅斯占歐盟天然氣進口的 12%，遠低於 2022 年入侵烏克蘭前的 45%。匈牙利、法國與比利時仍在接收俄羅斯供應。來自俄羅斯進口的石油也從 2022 年初的 26% 降至目前的 2%。歐盟現在主要從挪威與美國等供應商採購天然氣。

歐盟執委會承諾在 2027 年底前淘汰剩餘的俄羅斯石油進口，相關立法提案將於明年初提出。