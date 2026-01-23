鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-23 20:10

美國天然氣期貨周五 (23 日) 價格出現回落，一度下跌 7.6% 至每百萬英熱單位 (MMBtu)4.66 美元，此後跌幅減少，仍下跌超過 3%，至每百萬英熱單位 4.82 美元。

美國天然氣價格周五回落 全周仍創紀錄飆升逾55% (圖:shutterstock)

在此前的三個交易日中，氣價已瘋狂飆升約 63%。因此，儘管周五價格回落，本周天然氣價格仍預計創下自 1990 年有紀錄以來，史上最大單周漲幅，累計漲幅超過 55%。

此次漲勢的主要驅動力來自於即將席捲美國大部分地區的歷史性冬季風暴。根據氣象預測，全美氣溫將普遍低於正常水準，這將大幅提升供暖需求並加速庫存去化。市場特別擔心，南部產氣區的酷寒可能導致管道內結冰 (icing)，進而中斷天然氣的生產與出口。

在技術面上，此次飆升也與大規模的空頭補回密切相關。由於避險基金在先前轉向看空天然氣，當天氣預報突然轉向嚴寒時，交易員紛紛急於平倉以止損。花旗集團的分析指出，天然氣價格在周四一度突破 5.50 美元，這一價位足以抹除市場上所有的空頭部位。

庫存數據方面，最新報告顯示天然氣庫存減少了 1,200 億立方英尺，降至 3.065 兆立方英尺。雖然這一降幅大於市場預期，但庫存總量仍比 5 年平均水準高出 6.1%。分析師預計，隨著寒流加劇，下一份報告將顯示更大幅度的庫存減少。