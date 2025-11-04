鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-04 08:27

金融數據公司 LSEG 周一（3 日）公布的初步數據顯示，美國成為世界能源史上首個單月出口 1,000 萬噸液化天然氣的國家。

美國成為首個單月出口1,000萬噸液化天然氣國家。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，具體來說，美國 10 月出口液化天然氣達到創紀錄的 1,010 萬噸，高於經修訂後的 9 月數據 910 萬噸。

這也是全球最大液化天然氣出口國連續第 4 個月刷新出口紀錄，主要由能源巨頭切爾尼能源的科珀斯克里斯蒂第三階段項目增產，以及第二大出口商 Venture Global 的 Plaquemines 出口設施投產驅動。

數據顯示，位於路易斯安那州的 Plaquemines 設施，上個月出口 220 萬噸，超過 9 月創下的 160 萬噸紀錄。

科珀斯克里斯蒂設施上個月出口了 160 萬噸，同樣創下紀錄。

再加上 Sabine Pass 項目，切爾尼能源上個月總共出口 420 萬噸液化天然氣，佔美國出口量 42%。執行長福斯科在近期電話會議上表示，隨著第三階段項目完工，切爾尼能源明年的出口量將超過 5,000 萬噸。

LSEG 數據顯示，切爾尼能源和 Venture Global，總共佔美國 10 月出口總量 72%。

順帶一提，美國本土 48 州直到 2016 年初首次出口液化天然氣。在頁岩氣革命帶動產能和國際需求爆發的背景下，美國出口量在短短幾年裡迅速飆升，超過傳統天然氣出口大國澳洲和卡達。

從船舶追蹤數據來看，歐洲依然是美國天然氣最大客戶。隨著冬季即將來臨，急於補充庫存的歐洲，上個月總共接收了 690 萬噸美國液化天然氣，高於 9 月的 622 萬噸。