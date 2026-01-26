鉅亨網編輯林羿君 2026-01-26 15:12

美國可能與日本聯手干預匯市的前景，對本已面臨多重壓力的美元而言，無疑是一連串打擊中的最新一擊。

美元周一 (26 日) 兌多數主要貨幣走弱、日元跳升，黃金價格則創下歷史新高。投資人正評估，若美日聯手干預以支撐日元，是否將進一步惡化市場對美元的信心。

‌



由於華府難以預測的政策制定動向干擾了金融市場，美元甫經歷了自去年 5 月以來表現最差的一週。

麥格理集團策略師 Gareth Berry 表示：「如果紐約聯準銀行選擇加入干預，將會放大日元的漲勢，而且不只是象徵意義上的效果。日本雖然擁有大量美元可供拋售，但紐約聯準會擁有的資金是無限的。這同時也會被解讀為川普更傾向於讓美元全面走貶的訊號。」

彭博美元指數自去年年初以來已下跌逾 9%。此外，市場對聯準會獨立性所面臨的風險，以及對現任主席鮑爾繼任者可能受總統川普影響、進而迅速降息的預期，也持續對美元形成壓力。

為支撐日元而進行的協調式干預相當罕見，歷史上僅有少數案例，其中一次發生在 1998 年，另一個著名例子則是 1985 年的「廣場協議」，當時美國、法國、日本、英國與當時的西德達成共識，聯手壓低美元匯率。

去年年初，市場分析師也曾討論所謂「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）的可能性，起因是一篇由川普政府時期的經濟學家、現任聯準會理事 Stephen Miran 撰寫的研究論文，內容探討刻意壓低美元的策略。

Pinnacle Investment Management 首席投資策略長 Anthony Doyle 表示：「當美國財政部開始打電話時，通常代表事情已經不只是一般的外匯市場波動。協調行動的可能性，會限制美元兌日元的升值空間，也讓做多美元的交易變得更加脆弱。」

週一亞洲匯市，日元升值超過 1%，而彭博美元指數則下跌 0.4%，延續了上週 1.6% 的跌幅。此前，川普曾因格陵蘭島收購案對歐洲威脅加徵關稅，隨後又突然撤銷；他在周六 (24 日) 則威脅若加拿大與中國達成貿易協議，將對其徵收 100% 的關稅。

彭博策略師 Mark Cudmore 認為，隨著外國投資人提高匯率避險比率，加上官方出手使日元貶值趨勢受阻，美元的拋售潮預料將進一步加速。

另外，週一黃金價格首度突破每盎司 5,000 美元。在地緣政治風險升高的推動下，貴金屬正處於一波創紀錄的漲勢，進一步助長所謂的「貶值交易」，也就是投資人撤離法定貨幣的布局。

在亞洲，多種貨幣升至關鍵水準，其中新加坡元兌美元升至 2014 年以來新高，馬來西亞令吉則創下 2018 年以來最強表現。韓元勁揚逾 1%，本月稍早，美國財政部長貝森特罕見以言辭表態支持該貨幣。

不過，市場對川普政府是否實際偏好弱勢美元，仍存有爭論。貝森特去年曾表示，美國依然奉行「強勢美元」政策，並淡化外界對美元作為全球主要貨幣地位的疑慮。

貝森特當時在接受彭博電視訪問時指出：「美元價格的高低，與強勢美元政策並沒有直接關係。」

對 Frontclear 資深副總裁 Daniel Baeza 而言，任何協調行動的跡象，都可能打擊市場對美元的信心。