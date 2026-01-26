鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-26 18:39

日元兌美元近兩日出現暴力升值，並帶動韓元、新台幣等主要亞幣急升，新台幣兌美元一度升逾 1 角，直逼 31.4 元關卡，不過，下午在央行調節下，升幅逐漸回吐，終場被打回 31.5 字頭，以 31.508 元作收，升值 7 分，創下逾 3 周新高，市場觀望本周 Fed 利率決策，整體匯市交易略顯清淡，台北外匯市場成交值僅 13.17 億美元。

日元兌美元先前走勢疲軟，一度逼近 160 警戒值，市場揣測美日當局可能展開聯合匯率干預，帶動日元兌美元匯率飆升，今天更衝上 153 字頭，亞幣隨之走升，新台幣兌美元今天開盤價為 31.5 元，早盤最高升抵 31.41 元、升值 1.68 角，但終場逾半升幅回吐，收在 31.508 元，為今年初以來的新高價。

觀察主要貨幣今天表現，日元領頭強升 2.69%，韓元也狂升 1.68%，新加坡幣升值 0.71%，相形之下，新台幣升幅有限、僅升 0.22%，人民幣亦小升 0.09%。美元指數則大跳水。