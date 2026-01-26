鉅亨網編輯林羿君 2026-01-26 13:09

日元兌美元匯率周一 (26 日) 急漲，升值幅度一度達 1.2%。由於日元先前持續走貶，交易員在本週開盤之際保持高度戒備，密切關注當局是否會出手干預匯市。

日元兩天暴力升值3%！傳「日美聯手」隨時進場干預 空頭慘遭擠壓。(圖:shutterstock)

在首相高市早苗對市場發出警告後，日元匯率周一一度攀升至 153.89 兌 1 美元，創下去年 11 月中旬以來的最強勁水準。此舉又接續上週五釋出的跡象，顯示美國可能與日本聯手捍衛日元。日本股市隨之走跌，日經 225 指數盤中下挫 2%，多數債券價格則走高。

內閣官房長官木原稔在週一的例行簡報中表示，日本將與美國密切協調，並根據去年 9 月雙方財政部長達成的聯合協議採取行動。

此番言論呼應了財務省負責外匯事務的最高官員三村淳的說法，他表示日本正與美國保持緊密聯繫。兩位官員均拒絕對「匯率檢查」的傳聞發表評論。

道富投資管理資深固定收益策略師 Masahiko Loo 表示表示：「這看起來正形成一場受控、由政策主導的重置（reset）過程。」

高市 25 日表示：「我們將採取一切必要措施，因應投機性及高度異常的市場波動。」她並未點名日元或日本公債，但這兩者近期波動都極為劇烈。

儘管高市在談話開頭強調，身為首相並不適合評論「應由市場決定的事項」，但財務大臣片山小月表示，日本擁有採取必要行動的「自主權」（free hand），其中也包含匯市干預。片山週一強調，她正以高度緊迫感密切關注匯率動向。

道富投資管理的 Loo 表示：「從歷史經驗來看，財務省的匯率檢查正是行動的前兆。若後續未能採取實質舉措，市場將會積極測試官方決心並進一步放空日元，從而助長投機壓力。」

日本貨幣在上週末走弱後出現戲劇性反轉，兌美元已大幅升值逾 5 日元。短短兩個交易日內累計漲幅接近 3%，創下自去年 4 月以來最大升幅，當時市場正因川普掀起的關稅攻勢而陷入劇烈動盪。



瑞穗證券東京首席交易策略師大森昭樹 Shoki Omori 表示，針對外匯與債券同步釋出的政策示警跡象顯示，「當局並非捍衛特定價位，而是在傳達一個訊號：一旦市場出現失序、投機性或過於快速的波動，就可能引發非線性的政策回應」，這也使得單邊押注的吸引力明顯下降。

這種情勢很可能擠壓日元空頭部位，而目前的日元空單規模剛創下十多年來的最大增幅。。匯市波動加劇的同時，日本公債市場也陷入動盪。上週初，最長天期公債殖利率一度飆升至歷史新高，隨後才回落。

Lombard Odier 資深總體策略師李浩民（Homin Lee）表示：「最終而言，若這真的是要穩定日元兌美元匯率，日本政府就必須付諸實際干預行動。」他並補充指出，若日美雙方同時進場，將是「極為罕見、且相當高調的雙邊政策協調展現」。