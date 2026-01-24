干預前兆？傳紐約Fed進行美元兌日元匯率檢查
鉅亨網編譯陳又嘉
據《路透》引述消息人士報導，美國紐約聯準銀行 (Fed) 當地時間周五 (23 日) 午間針對美元兌日元的匯率進行了所謂的「匯率檢查(rate check)」。
分析人士指出，此舉可能觸發美元快速走貶，也可能意味著在美元兌日元連續數周走強之後，美國與日本當局正準備採取行動。
消息人士表示，紐約聯準銀行是以美國財政部財務代理人 身分，執行此次匯率檢查。
匯率檢查是指官方向交易商詢問，若當局進場操作，市場可提供的匯率水準，這通常被視為釋放干預準備訊號的一種方式。
隨著日元逼近兌美元 160 的關卡，交易員近來對日本當局可能出手干預保持高度警戒。
是否真的已發生實際干預，或許可從日本央行 (BoJ) 預計於周一日本時間晚間 6 點公布的相關數據中推測。
分析人士指出，美國貨幣當局介入原本被視為日本主導的匯市事件並不常見，但過去並非完全沒有先例。
