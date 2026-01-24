干預前兆？傳紐約Fed進行美元兌日元匯率檢查

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-24 11:00

據《路透》引述消息人士報導，美國紐約聯準銀行 (Fed) 當地時間周五 (23 日) 午間針對美元兌日元的匯率進行了所謂的「匯率檢查(rate check)」。

傳紐約Fed進行美元兌日元匯率檢查(圖：Shutterstock)

美元兌日元匯率在午盤從 157.50 日元水準，一度滑落至四周低點 155.66，單日跌幅約 1.6%。

消息人士表示，紐約聯準銀行是以美國財政部財務代理人 身分，執行此次匯率檢查。

匯率檢查是指官方向交易商詢問，若當局進場操作，市場可提供的匯率水準，這通常被視為釋放干預準備訊號的一種方式。

隨著日元逼近兌美元 160 的關卡，交易員近來對日本當局可能出手干預保持高度警戒。

是否真的已發生實際干預，或許可從日本央行 (BoJ) 預計於周一日本時間晚間 6 點公布的相關數據中推測。