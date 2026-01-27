鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-27 06:10

越南首富范日旺的資本版圖正向港股延伸，這位曾靠泡麵起家的傳奇商人旗下綠色出行平台 GSM 最新傳出將赴港股上市，一旦成真有望成為「越南第一股，也為其陷入困境的造車夢注入新的變量。

范日旺的汽車夢始於 2017 年創立的 VinFast，這個號稱「越南特斯拉」的品牌承載著他打造全球認可民族工業品牌的野心。他斥資 15 億美元在海防市火速建廠，並從通用、BMW 等車廠挖來成熟團隊，初期靠燃油車累積經驗，2022 年全面轉向純電。

然而，缺乏自主研發能力的 VinFast 長期依賴博世、寧德時代等國際供應商，被外界稱為「萬國組裝」，財務壓力沉重。 2021 至 2022 年累計虧損超 27 億美元，去年第三季單季虧 24 兆越南盾。

為解資金困局，2023 年范日旺聯手「賭王之子」何猷龍，透過 SPAC 方式讓 VinFast 登陸那斯達克。

VinFast 美股掛牌首日股價暴漲 250%，市值一度衝破 850 億美元，超越福特與通用，但因范日旺夫妻持股近 99%，自由流通股極少，股價淪為投機工具，很快從歷史高點暴跌逾 97%，市值大幅縮水。

由於 VinFast 在美國市場銷售遠低於宣傳，也出現召回與口碑問題，造車夢陷入尷尬。

就在此時，范日旺將目光投向出行服務，推出 GSM。這家 2023 年成立的公司專注於電動出行，車輛全部採購自 VinFast，實現「自產自銷」。

數據顯示，VinFast 曾有 72% 的銷售額來自 GSM 內部消化。

GSM 兩年內搶下越南近 40% 叫車份額，超越老牌對手 Grab，現已擁有約 2 萬輛電動車與 6 萬輛電動摩托，並將業務拓展至印尼、菲律賓和寮國。

范日旺之所以打算選擇港股上市，意在多重考量。GSM 獨立上市可為虧損的 VinFast 分擔壓力，緩解 Vingroup 在東南亞擴張的資金焦慮。此外，香港市場流動性比美股更充裕，且港交所正積極吸納東南亞企業，且香港還能便利對中國與東南亞資本，講好「製造 + 服務」的雙輪故事。

范日旺為 GSM 設定的目標估值為 20 至 30 億美元，計畫募資至少 2 億美元。

范日旺的商業旅程始於烏克蘭。1968 年出生的他靠公費留學赴俄羅斯讀地質經濟，1990 年代移居基輔，發現泡麵商機，用 1 萬美元創業，打造出佔據當地 97% 市場的品牌「Mivina」，贏得「泡麵大王」稱號。

2000 年，范日旺賣掉烏克蘭業務回國，精準押注越南房地產起飛，興建度假村與購物中心，2012 年整合地產與旅遊成立 Vingroup，建構涵蓋住宅、醫療、教育、零售的生態閉環。

如今，Vingroup 除 VinFast 外，還有多家上市公司，涉足房地產、旅館、零售等領域，總市值約 530 億元。

2024 年底，范日旺個人淨資產達 300 億美元，位列全球富豪榜第 71 位，一度超越馬雲、李在鎔。

從速食麵到汽車帝國，再到綠色出行，范日旺的每一次跨越都伴隨敏銳的機會捕捉與大膽的資本博弈。這次推動 GSM 赴港上市，既是 VinFast 續血，也是其資本棋局的另一個行動。