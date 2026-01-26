鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-26 13:10

2025 年中國資本市場，以令人矚目姿態向世界展示中國資產的深層吸引力。不僅在二級市場交投活躍、指數穩定上行，IPO 市場亦回暖，A 股與港股雙雙邁入復甦通道，並在全球資本市場版圖中重新確立影響力。

2025年港股IPO重返世界之巔 中資券商霸榜七成江山 哪些投行受益？（圖：Shutterstock）

中國媒體《財經》報導，這不僅是一次規模上的反彈，更是中國新質生產力勃興與全球資本配置邏輯深度契合的集中體現，反映出中國經濟結構轉型與資本市場制度優化的協同成果。

回顧 2025 年，A 股 IPO 走出近年來的調整期，呈現量穩的態勢。根據 Wind 數據，去年 A 股共 116 家企業成功掛牌，年增 16%，募資總額約 1317.71 億元，年增 95.63%。

券商投行業務隨之受益，2025 年實現主承銷收入 80.51 億元，年增近四成，其中 IPO 業務收入 65.40 億元，增速高達 48.67%。

值得關注的是，在券商併購整合浪潮下，產業格局悄悄生變。國泰海通在完成合併後以 19 家的 IPO 承銷數量首次超越中信證券登頂，而中信證券在收入維度依舊穩健，以 15 億元的主承銷收入佔據 18.63% 的市場份額，其中 IPO 收入 12.16 億元，繼續領跑，國泰海通則以 10.05 億元位居第二。

中國前九大券商包辦市場 67% 的 IPO 承銷數量，前十家在收入上佔比高達 82%，優質項目加速向頭部靠攏。

中小券商的生存空間則受到擠壓。全年有 19 家券商僅參與 1 至 2 宗 IPO 案，八家券商 IPO 主承銷收入不足 500 萬元，近三分之二的券商在 IPO 與併購專案上顆粒無收。

面對激烈競爭，部分中型券商開始調整策略，如興業證券將目光鎖定在大項目與標竿案例上，甚至跨界擔任其他券商合併的財務顧問，以建立品牌與影響力。

國聯民生總裁葛小波分析認為，未來投行格局將呈現金字塔型結構－頂端兩家國際一流投行，輔以 10 到 15 家一流本土投行，唯有如此才能形成有效競合關係

葛小波強調，規模是特色經營的前提，併購是快速做大規模的手段，但真正的價值在於提升綜合能力，而非盲目擴張。

與 IPO 同步回溫的還有併購市場。在「併購六條」等政策利好催化下，2025 年併購重組委審核通過的併購案例達 41 家，年增 173.33%。多家券商加碼佈局併購業務，視其為必爭之地，但也有中小機構因專案週期長、執行難度高而望而卻步。

專家表示，可以預見的是，隨著 2026 年創業板與科創板改革深化，對新質生產力企業的包容度進一步提升，A 股 IPO 可望延續熱度。

知名會計師事務所德勤預測，在「十五五」規劃啟動、長期資金入市擴容的背景下，流動性改善將支撐新股發行穩定成長，AI、新能源、高端製造、商業航太、量子技術與生物製造等戰略新興產業企業將更易獲得融資便利。

安永 (EY) 則提醒，2026 年的發行將步入「新常態」，並非簡單回到過去的高速擴容，而是在市場承受力範圍內有節奏推進，行業分佈仍將聚焦 AI、機器人、半導體、新能源和生物醫藥等領域。

國泰海通預估，2026 年 IPO 數量或在 90 至 150 家之間，募資總額約 1500 億元。

相較於 A 股的漸進復甦，港股在 2025 年迎來爆發式回歸。高盛亞洲股票資本市場主管王亞軍以「風生水起」形容去年港股，既指市場歷經風雨後的旺盛活力，也印證了港股深度、韌性與強度的全面提升。去年全年港股 IPO 募資額達 2858 億港元，較 2024 年的 881 億港元飆漲 224.24%，時隔六年重奪全球交易所榜首。恒生指數全年勁揚近 30%，為一級市場提供堅實支撐，再融資市場同樣火熱，全年募資 3264 億港元，年增 278.15%，項目 574 起，增幅 43.50%，成為港股股權融資的重要支柱。

港股此輪榮景不僅是規模的回歸，更是生態與價值的全面升級。硬科技企業成為上市主力，醫藥生物、軟體服務、電氣設備等領域項目密集登場，寧德時代、三一重工等 A 股龍頭完成 A+H 雙重上市，壁仞科技、天數智芯等獨角獸相繼登陸，推動港股資產結構由傳統金融、地產與互聯網主導，轉向以硬科技、生物藥、高端生物醫藥為新生物的新經濟生態。

同時，港股完成從估值底部向中國資產定價樞紐的轉型，國際長線資金回流，使其真正成為中外資本共同參與中國資產定價的舞台。

更引人注目的是投行格局的深度重構。中資券商強勢崛起，佔據主導地位。 2025 年共有 43 位保薦人參與 114 家港股 IPO 保薦，中資機構市佔率超過七成。中金公司以 516.52 億港元保薦募資額、42 家保薦數量雙雙居首，中信證券香港子公司以 460.29 億港元、33 家緊隨其後，外資代表摩根士丹利則以 258.27 億港元、12 家位列第五落差。

在醫療保健、軟體服務、工業製造等硬科技賽道，中資券商憑藉著對中國企業經營邏輯與技術路線的深刻理解，牢牢掌握主導權。遞交 IPO 申請表環節的儲備同樣鞏固了先發優勢，61 家保薦人為 451 個項目遞交申請，截至年底 278 家仍在審核，中金、中信、華泰國際三家合計佔比七成，為今年市場熱度埋下伏筆。

承銷環節更是中資天下，中金與中信香港在規模與家數上領銜，富途、農銀國際、招銀國際等亦躋身前列，外資投行多只在少數超大項目中分得一杯羹。

為支撐業務擴張，多家在港中資券商近期積極招兵買馬，中信證券、華泰證券、中信建投等均在招募初中級投行人員，部分機構甚至將初級銀行家基本工資回調至疫情前水平，獎金則與項目落地及監管環境掛鉤。

外資投行則擴張謹慎，更依賴 AI 等技術提效。王亞軍認為，中外資投行在港股呈現良性競合，不同客戶需求決定多元參與格局，香港的國際本質要求其以優質資產持續吸引全球資金。

德勤預估，今年港股 IPO 募資額將不低於 3000 億港元，上市企業約 160 家。

香港財政司司長陳茂波指出，主要科技企業將成為申請上市的核心力量，特區政府將優化製度、鼓勵硬科技企業在港設立科研與製造基地，以金融與創科融合壯大本地生態。

王亞軍補充，2027 年港股將維持高位活躍，並呈現三大趨勢。非 A 股公司赴港上市增多，再融資市場延續強勁，受企業出海、外匯與資本開支需求拉動，規模將高於歷史均值，AI 等科技企業上市數量上升，資本市場對中國科技實力給予明確認可。

綜觀 2025 年，A 股與港股的 IPO 熱潮並非個案，而是中國新質生產力崛起與全球資本配置邏輯深度共振的必然結果； A 股以審核提質與定價優化為新質生產力企業錨定資本價值，港股則憑國際金融中心地位匯聚全球資本投向中國硬科技與生醫藥等核心資產。