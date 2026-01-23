鉅亨網編譯段智恆 2026-01-23 19:40

根據《CNBC》報導，中國消費科技大廠小米 (01810-HK) 宣布啟動最高 25 億港元的庫藏股計畫，消息激勵股價周五 (23 日) 一度上漲逾 2%。不過，今年以來小米股價仍下跌超過 8%，反映投資人對競爭加劇、零組件成本上升及電動車業務壓力的疑慮尚未消散。

競爭與成本升溫夾擊 小米啟動25億港元庫藏股(圖:shutterstock)

小米表示，此次庫藏股將自 1 月 23 日起在公開市場進行，實際執行將視市場狀況與監管核准而定。根據港交所文件，小米近年已多次回購股份，包括 1 月 13 日以 1.52 億港元回購 400 萬股。

市場人士指出，小米此舉主要在於安撫投資人情緒。隨著智慧型手機與電動車市場競爭升溫，加上部分產品安全事件先前在社群媒體引發關注，小米股價承壓。批評庫藏股的觀點則認為，回購雖有助於短期支撐股價，但未必能改善企業基本面，且可能排擠其他投資用途。

分析師指出，近期市場對記憶體供應吃緊的擔憂，也對小米股價形成壓力。晨星 (Morningstar) 資深股票分析師 Dan Baker 表示，記憶體短缺已導致智慧型手機製造商毛利受壓，多家產業預測機構也下修智慧型手機市場展望。

市場普遍預期，隨著記憶體產能持續優先供應 AI 相關需求，電子產品製造商面臨的成本壓力今年恐將進一步升高。Counterpoint Research 資深分析師 Ivan Lam 指出，2026 年對小米及多數中國安卓 (Android) 品牌而言都將是挑戰性的一年，晶片短缺風險仍高。

在電動車業務方面，小米去年亦因多起車輛事故報導而承受輿論壓力，同時，中國電動車市場的價格戰也持續侵蝕整體產業毛利。花旗研究分析師王佳娜指出，投資人對小米 2026 年僅 55 萬輛的交車目標感到失望，且隨著北京調整電動車補貼政策，車用業務毛利恐呈下行趨勢。