鉅亨網新聞中心 2026-01-23 16:49

港股主要指數周五 (23 日) 集體收漲。恒生指數全天漲 0.45%，報 26749.51 點；恒生科技指數漲 0.62%，報 5798.01 點；國企指數則漲 0.51% 至 9160.81 點。回顧全周表現，指數呈現「先抑後揚」走勢，儘管今日走高，但周線總體仍微幅下跌。

盤面上，商業航天概念股因「北京火箭大街」等六大平台啟動而表現最為強勁，鈞達股份暴漲逾 51% 並創歷史新高，亞太衛星漲近 15%。光伏太陽能板塊受組件報價創高影響，全天維持強勢，信義光能與協鑫新能源漲幅均超過 10%。此外，受地緣政治緊張局勢與川普針對格陵蘭的言論影響，黃金價格持續創高，帶動紫金黃金國際、中國黃金國際等黃金股再度活躍並刷新高點。

大型科技股多數走高。小米集團反彈近 3%，阿里巴巴漲 2.25%，美團、京東與快手也紛紛收紅，僅騰訊控股微跌 0.42%。反觀航空股、石油股及內房股則表現低迷，其中航空股因格陵蘭緊張關係降溫而出現集體回調。

展望後市，多家機構抱持樂觀態度。興業證券指出，隨著歲末資金收緊效應消退，內資持續流入，港股有望維持「震盪向上」格局；若海外形勢引發弱勢美元，反而可能對港股形成邊際支撐。摩根大通則認為，在企業盈利上調及資金輪動的支撐下，港股升勢有望延續至農曆新年，且表現預計將跑贏 A 股。