古巴成下一目標？傳川普政府擬封鎖石油進口
鉅亨網編譯陳又嘉
據《路透》，美國川普政府正考慮對古巴的石油進口實施全面封鎖，作為推動這個加勒比海國家出現領導層更替的潛在新手段。這項消息最初由《Politico》於周五 (25 日) 引述三名知情人士報導。
報導指出，目前尚未作出最終決定，但川普政府內部一些批評古巴政權人士一直主張採取這項行動，並獲得美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 的支持。
若該計畫付諸實行，將意味著川普政府對外政策進一步升高施壓力度，也凸顯其在西半球事務上追求更大影響力的政策目標。
1 月稍早，川普曾誓言在 1 月 3 日行動擒獲委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 後，阻止來自委內瑞拉的石油與資金繼續流向古巴。分析人士指出，這類措施可能會對本就陷入困境的古巴燃料供應、電力系統與整體經濟造成災難性衝擊。
在成功推翻馬杜洛政權並掌控委內瑞拉石油後，川普談及可能對古巴與哥倫比亞採取進一步行動。他也暗示古巴應與華府達成協議，加大對這個長期被美國視為宿敵的國家施壓，引發古巴共產政權領導層的強硬回應。
延伸閱讀
- 格陵蘭島議題又TACO，川普最看重的是防空基地!
- 川普：協商格陵蘭「全面進入」 美國不會支付任何費用
- 〈能源盤後〉油價跳漲近3% 美國派遣艦隊前往伊朗並實施新制裁
- 〈美股盤後〉英特爾暴跌逾17% 標普收盤基本持平 周線連二黑
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇