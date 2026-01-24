古巴成下一目標？傳川普政府擬封鎖石油進口

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-24 07:10

據《路透》，美國川普政府正考慮對古巴的石油進口實施全面封鎖，作為推動這個加勒比海國家出現領導層更替的潛在新手段。這項消息最初由《Politico》於周五 (25 日) 引述三名知情人士報導。

傳川普政府擬封鎖古巴石油進口(圖：Shutterstock)

報導指出，目前尚未作出最終決定，但川普政府內部一些批評古巴政權人士一直主張採取這項行動，並獲得美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 的支持。

若該計畫付諸實行，將意味著川普政府對外政策進一步升高施壓力度，也凸顯其在西半球事務上追求更大影響力的政策目標。

1 月稍早，川普曾誓言在 1 月 3 日行動擒獲委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 後，阻止來自委內瑞拉的石油與資金繼續流向古巴。分析人士指出，這類措施可能會對本就陷入困境的古巴燃料供應、電力系統與整體經濟造成災難性衝擊。