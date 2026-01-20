鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-20 15:39

元大期貨 (6023-TW) 總經理高毅瑞今 (20) 日於媒體餐會受訪時，解析公司 2025 年經營成果，並揭曉 2026 年的戰略藍圖，正式引進 CBOE（芝加哥選擇權交易所）的美股個股選擇權及創同業之先引進「Covered Call」（ 掩護性買權）。在金融市場成交量屢創新高與 ETF 投資熱潮的推動下，元大期貨憑藉強大的資本實力與系統效率，成功拉開與同業的競爭差距，展望今年，獲利目標大幅上調至 37 億元。

搶主動式ETF下一波！元大期揭2026藍圖：引進芝交所美股選擇權、布局Covered Call。（鉅亨網記者張韶雯攝）

根據財務資料顯示，2025 年元大期貨的盈餘表現極為驚人，去年全年累計稅後淨利 26.55 億元，EPS 8.45 元。其年度稅後純益不僅穩坐市場龍頭，更分別是第二、第三名的 2、3 倍，高毅瑞表示，展望 2026 年，預算獲利目標由先前的 26.5 億元大幅上調至 37 億元。

在創新應用上，2026 年的另一重頭戲是「Covered Call」策略的全面推廣。高毅瑞分析，台灣投資人對配息與增益型產品情有獨鍾，主動式 ETF 的興起正進入第二階段，即透過選擇權策略來創造額外收益的「增益」。元大期貨將扮演投信法人與機構投資人的核心夥伴，協助投資人在持有現貨部位的同時，透過賣出相對應的看漲期權來賺取權利金。

這類「增益型」操作不僅能降低投資組合的波動性，更能在盤整市場中為客戶創造優於傳統持股的收益空間。由於此類交易涉及高度專業的國際清算與風控能力，高毅瑞強調，這正是元大期貨展現資本門檻與技術優勢的最佳賽道。

高毅瑞強調，金融機構必須在業務推廣、風險控管與國際合規之間取得細膩平衡。元大期貨身為期貨業龍頭，正持續透過優化交易系統與提升資本效率，建構出一道難以跨越的競爭護城河。從 2025 年領先同業數倍的獲利數字，到 2026 年對美股選擇權與 Covered Call 策略的戰略布署，正以全方位的視角，重新定義台灣期貨市場的發展高度。