鉅亨網記者張韶雯 台北
元大期貨 (6023-TW) 總經理高毅瑞今 (20) 日於媒體餐會受訪時，解析公司 2025 年經營成果，並揭曉 2026 年的戰略藍圖，正式引進 CBOE（芝加哥選擇權交易所）的美股個股選擇權及創同業之先引進「Covered Call」（ 掩護性買權）。在金融市場成交量屢創新高與 ETF 投資熱潮的推動下，元大期貨憑藉強大的資本實力與系統效率，成功拉開與同業的競爭差距，展望今年，獲利目標大幅上調至 37 億元。
根據財務資料顯示，2025 年元大期貨的盈餘表現極為驚人，去年全年累計稅後淨利 26.55 億元，EPS 8.45 元。其年度稅後純益不僅穩坐市場龍頭，更分別是第二、第三名的 2、3 倍，高毅瑞表示，展望 2026 年，預算獲利目標由先前的 26.5 億元大幅上調至 37 億元。
在商品策略方面，元大期貨將目光鎖定在全球最具流動性的美股市場，計畫正式引進 CBOE（芝加哥選擇權交易所）的美股個股選擇權。高毅瑞強調，這項新計畫將填補台灣市場在美股避險工具上的空白，未來投資人將能針對 Nvidia (NVDA-US) 等指標性美股標的，利用選擇權進行更細膩的多空布局。隨著美股複委託業務在台灣持續成長，投資人對於相關衍生性工具的需求日益迫切，元大期貨透過領先同業的系統優化，將提供更具效率的交易通道。
在創新應用上，2026 年的另一重頭戲是「Covered Call」策略的全面推廣。高毅瑞分析，台灣投資人對配息與增益型產品情有獨鍾，主動式 ETF 的興起正進入第二階段，即透過選擇權策略來創造額外收益的「增益」。元大期貨將扮演投信法人與機構投資人的核心夥伴，協助投資人在持有現貨部位的同時，透過賣出相對應的看漲期權來賺取權利金。
這類「增益型」操作不僅能降低投資組合的波動性，更能在盤整市場中為客戶創造優於傳統持股的收益空間。由於此類交易涉及高度專業的國際清算與風控能力，高毅瑞強調，這正是元大期貨展現資本門檻與技術優勢的最佳賽道。
高毅瑞強調，金融機構必須在業務推廣、風險控管與國際合規之間取得細膩平衡。元大期貨身為期貨業龍頭，正持續透過優化交易系統與提升資本效率，建構出一道難以跨越的競爭護城河。從 2025 年領先同業數倍的獲利數字，到 2026 年對美股選擇權與 Covered Call 策略的戰略布署，正以全方位的視角，重新定義台灣期貨市場的發展高度。
除積極擁抱創新，元大期貨在品牌服務上仍秉持深厚的優良傳統。2026 年農曆春節台股將休市 11 天，元大期貨持續自民國 83 年起邁入第 32 年的「春節不打烊」服務，確保國際市場波動期間，投資人的避險需求能得到即時滿足。今年活動首度採用「分段賽制」，從 1 月暖身賽到 2 月正式賽，週週送出萬元好禮與除夕至初四的萬元紅包，更祭出「送純黃金紀念牌」的高規格回饋。
