渣打展望2026：黃金上看5350美元 貨幣政策轉向寬鬆及央行買盤2利多支撐

2026-01-23

渣打銀行首席投資辦公室（CIO）今 (23) 日發布 2026 年全球市場投資展望，預測在人工智慧技術革命持續推進、全球貨幣政策轉向寬鬆以及經濟高機率達成「軟著陸」的利多支撐下，風險資產於今年初仍具備強勁上行空間，在兩大因素支撐下，CIO 渣打上看黃金今年目標價至每盎司 5350 美元。

渣打展望2026金價上看5350 配置5% 靠2利多支撐。（鉅亨網記者張韶雯攝）

渣打財富方案全球首席投資總監布思哲，上調黃金未來 12 個月目標價至每盎司 5350 美元，並強調這主要受惠於新興市場央行為了防範制裁風險而大幅增加黃金儲備，購金量已從過往每季 100 噸翻倍至 215 噸，加上聯準會降息循環降低持有成本，黃金已成為基礎投資組合中不可或缺的防禦核心。

針對當前市場熱議的科技股評價，布思哲透過歷史數據分析指出，雖然 AI 題材帶動資產價格快速上漲，但從隱含槓桿水準與企業獲利能力來看，目前情況與 1990 年代末期的網路泡沫存在結構性差異，全球經濟仍處於韌性成長階段。

渣打預期美國經濟實現軟著陸的機率達 60%，隨著通膨穩步朝 2% 目標靠攏，聯準會將有採取預防性降息的空間，預估 2026 年底前聯邦基金利率將累計調降 75 個基點至 3.0% 水準。這種政策環境除有助於緩解企業融資壓力，更將推動投資動能重回長期成長軌道。

在股票與資產配置策略方面，渣打維持偏多看法並預估今年全球企業獲利成長將達 13%，若加計股息收益，全年總報酬有望挑戰 15%。投資布局應從「估值修復」轉向「獲利成長」，特別看好亞洲市場中的台灣、中國大陸與印度表現。中國大陸建議採取高股息國企與境外科技股並進的「雙軌策略」，印度則因強勁內需具備長線成長動能。此外，在收益型資產上，渣打明確看好新興市場債券優於成熟市場債券，認為其殖利率更具吸引力，且能有效分散投組風險。