渣打展望2026：黃金上看5350美元 貨幣政策轉向寬鬆及央行買盤2利多支撐
鉅亨網記者張韶雯 台北
渣打銀行首席投資辦公室（CIO）今 (23) 日發布 2026 年全球市場投資展望，預測在人工智慧技術革命持續推進、全球貨幣政策轉向寬鬆以及經濟高機率達成「軟著陸」的利多支撐下，風險資產於今年初仍具備強勁上行空間，在兩大因素支撐下，CIO 渣打上看黃金今年目標價至每盎司 5350 美元。
渣打財富方案全球首席投資總監布思哲，上調黃金未來 12 個月目標價至每盎司 5350 美元，並強調這主要受惠於新興市場央行為了防範制裁風險而大幅增加黃金儲備，購金量已從過往每季 100 噸翻倍至 215 噸，加上聯準會降息循環降低持有成本，黃金已成為基礎投資組合中不可或缺的防禦核心。
針對當前市場熱議的科技股評價，布思哲透過歷史數據分析指出，雖然 AI 題材帶動資產價格快速上漲，但從隱含槓桿水準與企業獲利能力來看，目前情況與 1990 年代末期的網路泡沫存在結構性差異，全球經濟仍處於韌性成長階段。
渣打預期美國經濟實現軟著陸的機率達 60%，隨著通膨穩步朝 2% 目標靠攏，聯準會將有採取預防性降息的空間，預估 2026 年底前聯邦基金利率將累計調降 75 個基點至 3.0% 水準。這種政策環境除有助於緩解企業融資壓力，更將推動投資動能重回長期成長軌道。
在股票與資產配置策略方面，渣打維持偏多看法並預估今年全球企業獲利成長將達 13%，若加計股息收益，全年總報酬有望挑戰 15%。投資布局應從「估值修復」轉向「獲利成長」，特別看好亞洲市場中的台灣、中國大陸與印度表現。中國大陸建議採取高股息國企與境外科技股並進的「雙軌策略」，印度則因強勁內需具備長線成長動能。此外，在收益型資產上，渣打明確看好新興市場債券優於成熟市場債券，認為其殖利率更具吸引力，且能有效分散投組風險。
面對未來市場的潛在波動，布思哲提醒投資人：應重視「風險分散」並克服行為偏誤，避免因過度關注特定小眾領域而在市場修正時陷入恐慌性拋售。渣打建議採取更具韌性的「基礎投資組合」配置，將黃金配置比例提升至 5% 甚至更高，並納入私募資產等另類投資策略。透過跨資產、跨市場的纪律式配置，投資人能在維持波動度穩定的前提下，顯著提升整體的長期報償率，以應對美元指數下探 96 關卡所帶來的匯市震盪與全球政經局勢的不確定性。
- 主動式ETF正夯？行家：這幾檔勝率更高！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 黃金大漲恐讓美股失色 機構示警：2026年投資模型大不同
- 逆勢交易員示警白銀價格見頂、看好能源股複製金礦股漲勢
- 〈貴金屬盤後〉黃金突破4900美元 白銀白金延續破紀錄漲勢
- 美棄緊縮夢！專家：當川普政府決定讓經濟過熱 貴金屬市場將沸騰 金價今年看至少6000
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告