鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-23 17:00

近日，中歐在電動車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議，專家認為這對雙方經貿緊張關係帶來重要轉機，也為未來在稀土、半導體等敏感領域的合作奠定積極基調。

香港《南華早報》周二 (20 日) 發表評論文章指出，儘管具體成效尚待觀察，但在全球貿易摩擦頻發的背景下，此次妥協展現出雙方務實推動關係正常化的意願。

根據協議框架，若中國出口至歐盟的電動車定價達到歐盟設定的最低標準，足以抵銷其因補貼而獲得的競爭優勢，歐盟將可能免徵額外關稅。同時，中方也將對歐盟成員國的相應投資與出口限制展開積極評估。這個過程將遵循世貿組織 (WTO) 規範逐案審查，雖不意味徹底消除摩擦，但有望建立更透明的爭端處理機制。

在當前美國總統川普對多國採取強硬貿易政策的背景下，歐盟與中國展現更強的合作動力。

文章中也分析出，中國電動車製造商或因此調整市場策略，雖可能犧牲部分份額，但價格提升可望帶動利潤成長，而福斯等在中國市場深耕的歐洲車廠也將從中受益。

這項協議不僅為巴西、加拿大等國處理中國工業出口提供參考模式，也可能使在歐業務廣泛的美國企業間接獲益。