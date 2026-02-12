鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-12 20:10

中國商務部周四 (12 日) 公布對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查的最終裁定，決定自 2026 年 2 月 13 日起，對相關產品徵收為期 5 年的反補貼稅。這項裁定象徵著自 2024 年開啟的貿易調查塵埃落定，但其稅率大幅調降，被視為中歐經貿關係回穩的積極信號。

中國商務部宣布對歐盟乳製品徵收反補貼稅 稅率低於預期(圖:shutterstock)

根據公告，商務部最終裁定歐盟進口乳製品存在補貼，並對中國國內產業造成實質損害，且兩者之間存在因果關係。國務院關稅稅則委員會根據建議，決定裁定歐盟公司的 反補貼稅率為 7.4% 至 11.7%。值得注意的是，這一數字遠低於去年 12 月初步裁定時所收取的 21.9% 至 42.7% 臨時保證金水準。

‌



受影響產品範圍廣泛 此次受影響的產品包括：鮮乳酪 (含乳清乳酪) 及凝乳、加工乳酪 (無論是否磨碎或粉化)、藍紋乳酪及其他帶紋理乳酪、脂肪含量超過 10% 的未濃縮及未加糖乳與稀奶油。

自明日起，進口經營者在報關時需依據海關確定的計稅價格，按公式繳納相應的反補貼稅。

此次稅率調降是北京與布魯塞爾貿易關係趨於穩定的最新跡象。商務部發言人何亞東表示，中方願與歐盟保持對話，為雙方產業營造「開放、穩定」的市場環境，並稱讚中歐在電動汽車關稅爭端上達成了「軟著陸」。