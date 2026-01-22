鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-22 15:10

最新數據顯示，在歐盟對中國純電動車加徵關稅的背景下，中國車廠 2025 年在歐洲市場表現不降反升，銷量與市占率雙雙創下新高。

127%！無懼逾45%高關稅 陸車廠2025在歐洲仍表現亮眼 專家指全靠「它」突圍（圖：Shutterstock）

根據市調機構 Dataforce 初步數據，中國車廠上月在歐洲的新車銷量首破 10 萬輛，達到 10.99 萬輛，年增率 127%，市占率升至 9.5%，2025 年全年銷量達 81.1 萬輛，年增率 99%，市占率達 6.1%。

‌



亮眼成績的背後，是多家中國車廠的迅猛增長。上汽名爵 (MG) 以 30.7 萬輛的銷量居中國品牌之首，排名衝入歐洲市場前 20，比亞迪 (含騰勢) 銷量達 18.7 萬輛，大幅年增 276%，排名躍升至第 22 位。包含 Jaecoo、Omoda 等品牌的奇瑞全年銷量約 12 萬輛，吉利集團 (極星、極氪、領克) 合計銷量為 6.8 萬輛，年增 58%。

面對 2024 年 10 月起實施的最高 45.3% 的超高關稅，中國車廠迅速調整策略，大力發展插電式混合動力 (PHEV) 車型，利用其仍適用 10% 基礎關稅的優勢打開市場，其中比亞迪的 Seal U 插混版更成為 2025 年歐洲最暢銷 PHEV 車款之一。

Jefferies 倫敦公司總經理 Philippe Houchois 表示，中國車廠在歐洲市場銷售純電車和增程式電動車，能獲得比中國國內市場更高的利潤空間。 他還表示，中國汽車生產成本比歐洲低 20% 至 30%。

過去，插混車型在歐洲市場基數較低，加上歐洲主流車廠如 BMW、賓士等在插混領域佈局較少，為中國品牌騰出一定空間，中國車廠也抓住機遇，透過高性價比快速攻佔市場。