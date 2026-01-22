鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-22 13:10

隨著 AI 快速滲透各行各業，中國互聯網產業的競爭焦點正從模型技術的較量，轉向一場攸關存亡的「預設入口」爭奪戰。

字節AI雲市占率13%撼動BAT江山！高盛：2026是「AI入口大戰」生死年 阿里騰訊遭狠甩（圖：Shutterstock）

近期，字節跳動在 AI 雲端基礎設施與消費級應用雙軌推進，展現出強大攻勢，不僅在中國 AI 雲端服務市場拿下近 13% 市占率，僅次於阿里巴巴的 23%，豆包 App 日活躍用戶數也突破 1 億大關，每日 Token 消耗量冠居中國，形成對騰訊與阿里日益加劇的「倒逼態勢」。

‌



《金融時報》引用 IDC 數據報導指出，字節跳動旗下火山引擎已成為中國第二大 AI 基礎設施供應商。去年上半年 AI 雲服務收入占比達 13%，相當於約 3.9 億美元，領先騰訊與華為，僅次於阿里。

儘管字節跳動在整體雲市場的市占率仍約為 3%，但在高速成長的 AI 細分領域已建立明顯優勢。業界消息透露，火山引擎藉由擴編銷售團隊與大打價格戰，成功吸引企業客戶，其核心策略是推廣建構於龐大數據與算力之上的客製化 AI 代理服務，進一步蠶食對手市場。

高盛在最新研究報告中指出，2026 年將是中國互聯網的「關鍵轉折年」，市場競爭的本質不再是模型參數的競賽，而是「誰掌握預設入口」的生死對決。誰能在用戶下意識選擇的第一瞬間提供服務，誰就能重塑流量分配、廣告投放、交易閉環乃至整體網路利潤池。

目前，字節跳動正處於極具優勢的位置，豆包 App 不僅用戶基數龐大，更深耕於用戶日常使用抖音的「空窗狀態」，自然植入 AI 決策流程，構成潛在的行為習慣壟斷。

分析師認為，字節跳動的強項不在於模型技術本身，而是牢牢掌握用戶時間與注意力。以抖音為例，當使用者處於「沒想好要做什麼」的片刻，豆包這類 AI 工具可即時介入，安排下一步行動，形同隱形的操作系統。這種「系統層級代理」角色，使字節跳動悄然改寫人機互動模式，也讓傳統 App 面臨被邊緣化的風險。

AI 入口的可怕之處在於位置優於搜尋引擎，一旦用戶習慣先問 AI，原有應用即便未被淘汰，也將被迫退居二線，失去主動觸達能力。

面對字節跳動的猛烈攻勢，騰訊與阿里不得不重新部署資源以穩固核心陣地。騰訊手握微信這一全民平台，有望藉由小程式生態打造任務型 AI 代理，實現封閉式服務流，而阿里則聚焦通義千問 App，嘗試整合商品服務與 3D 世界建模，鞏固其在電商與本地生活的既有優勢。

高盛預測，騰訊與阿里兩大巨頭將在 2026 年大幅提高 AI 面向消費者的資本與營運支出，否則恐難抵禦字節跳動的擴張浪潮。

在投資邏輯方面，高盛指出，今年焦點將從「技術願景」轉向「獲利成長與新敘事的兌現」。投資人應捨棄對模型情緒的盲目追捧，改以「入口勝率」作為配置依據，密切關注系統層合作、即時通訊嵌入深度、交易循環進展與廣告產品遷移等硬性指標。唯有兼具「預設入口＋循環＋低成本推論」三位一體的企業，方能築起護城河。

反之，缺乏生態循環能力的 AI 只會淪為更昂貴的搜尋工具，若無成本優勢，規模愈大虧損愈深。