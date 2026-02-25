鉅亨網編譯段智恆 2026-02-25 20:40

《彭博》周三 (25 日) 報導，阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 正加速布局人工智慧 (AI) 程式開發工具市場，透過低價策略提供中國多款主流 AI 模型的存取服務，進一步強化其從電商轉型為 AI 領導者的定位。

阿里雲表示，旗下推出的程式開發工具建構於多款開源模型之上，包括自家通義千問 (Qwen)3.5，以及中國新創智譜 AI(02513-HK)、Moonshot AI 與 MiniMax 等模型，並允許使用者在不同模型之間自由切換。輕量版首月訂價為人民幣 7.9 元，之後每月 40 元；專業版首月為人民幣 39.9 元，後續每月 200 元，展現明顯價格優勢。

近期 AI 程式工具成為市場關注焦點。Anthropic 推出的 Claude Code 及其安全功能，引發資安類股大幅波動，部分投資人擔憂相關工具可能顛覆既有商業模式。IBM(IBM-US) 股價更因 Claude Code 可協助現代化舊有 Cobol 語言而出現顯著下跌。這類事件顯示，AI 程式工具對產業結構的潛在衝擊正在擴大。

阿里巴巴則積極轉向 AI 核心業務。其通義千問系列模型以高效能與開源策略獲得市場好評，並透過低成本模式吸引用戶擴大生態系。今年稍早，阿里推出旗艦模型重大升級版本通義千問 3.5，搶在市場預期深度求索 (DeepSeek) 更新之前布局。該模型支援 AI 代理任務，可理解文字、圖片與影片輸入，並能分析長達兩小時的影片內容。