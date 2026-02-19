鉅亨網新聞中心 2026-02-19 10:30

2026 年春節，中國 AI 應用賽道競爭進入白熱化。根據最新數據，字節跳動旗下的 豆包 App 在蘋果 App Store 的排名已反超阿里系的千問與螞蟻阿福，成功登頂第一。

這場被業界形容為「狂撒百億」的行銷大戰，最終由豆包憑藉與央視春晚的深度聯動，在用戶互動與技術展現上取得領先地位。

‌



春晚效應帶來 1.9 億次互動

豆包在除夕當天創下了驚人的紀錄，AI 互動總數達 19 億次。透過「豆包過年」活動，用戶不僅參與 AI 互動領取紅包，還能抽獎獲得包括宇樹機器人、大疆無人機，甚至上汽奧迪與賓士電動車的使用權等 10 萬份科技好禮。數據顯示，活動期間生成的新春主題頭像超過 5,000 萬張，祝福語超過 1 億條。

在春晚主持人的帶動下，豆包大模型的峰值推理吞吐量在除夕 21 時 46 分達到每分鐘 633 億 tokens，展現了火山引擎強大的算力調配與保障能力。

Seedance 2.0 正式上線

除了行銷攻勢，字節跳動於 2 月 14 日正式發布 豆包大模型 2.0(Doubao-Seed-2.0) 系列。公司稱，此模型在多項權威測試中表現卓越。

• 數學與編程能力：豆包 2.0 Pro 旗艦版在 IMO、CMO 數學競賽及 ICPC 編程競賽中取得金牌成績，數學與推理能力達到世界頂尖。

• 知識覆蓋與 Agent 能力：在 SuperGPQA 公開測試集上表現突出，其科學領域知識與 GPT 5.2 相當；而在 Agent 評測 (如 HLE-Text) 中獲得 54.2 的最高分，領先同級模型。

• 視訊生成技術：Seedance 2.0 視訊模型在春晚節目《馭風歌》中大放異彩，能精準保留水墨畫筆觸並完成高難度動作調度。

AI 技術已滲透至多個層面

今年春晚是首次由 AI 驅動全民實時創作互動。AI 技術已滲透至多個層面，如《夢底》節目利用空間視訊技術打造演員的 3D 數字分身，並實現光影實時同步。此外，舞台上亮相的具身智能機器人均搭載豆包大模型，實現了自然語言交流。抖音直播間更依託語音模型，首次上線全程實時無障礙字幕，涵蓋所有無原生字幕的節目。

市場激烈競爭

面對阿里千問投入人民幣 30 億元及騰訊元寶投入 10 億元的紅包攻勢，豆包不僅在流量上取勝，更在商業定價上展現競爭力。豆包 2.0 Pro 32k 以內的輸入定價為 3.2 元 / 百萬 tokens，相較於 Gemini 3 Pro 或 GPT 5.2 具有顯著的成本優勢。