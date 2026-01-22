鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-22 11:13

根據富達國際最新發布的《全球情緒調查報告》，台灣民眾的情緒健康度在過去一年有顯著提升，高達 67% 的受訪者對未來感到樂觀，並經常感受到平穩與自信等正面情緒，比例明顯高於前一年的 57% 。此外，受訪者平均預算於 62 歲退休，預期退休時需儲備約新台幣 1200 萬元，但目前實際累積金額的中位數僅約 450 萬元，缺口高達 750 萬元 。

儘管整體情緒轉向積極，但台灣民眾的壓力來源正出現結構性變化。調查指出，「儲蓄足夠退休金」已正式取代「通膨導致生活成本增加」，成為受訪者心中最大的壓力來源 。

細分退休相關憂慮，前三大核心問題分別為：退休後的健康問題占 52%、退休儲蓄過早用盡占 34%，以及非預期的突發事件占 32% 。這顯示在短期經濟壓力緩解後，長壽風險帶來的財務安全挑戰，已成為台灣民眾難以忽視的長期課題 。

在實際的退休準備方面，理想與現實仍存在顯著鴻溝。台灣民眾預期退休時需儲備約新台幣 1200 萬元，但目前實際累積金額的中位數僅約 450 萬元，缺口高達 750 萬元 。

此外，受訪者平均從 36 歲才開始儲蓄，並預算於 62 歲退休，準備時間相對有限 。這導致「退休後繼續工作」逐漸成為新常態，有 30% 的受訪者已計畫退休後維持兼職，動機除了 45% 是出於必要性財務需求外，更有 52% 是為了維持社交連結 。

面對理財挑戰，台灣民眾尋求專業建議的意願提升至 77%，且 AI 工具的應用正迅速興起 。目前已有 15% 的受訪者運用 AI 了解退休資金需求，更有 76% 表示未來有意願採取行動 。