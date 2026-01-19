鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-19 19:40

由於美國總統川普宣布對反對其併購格陵蘭計畫的歐洲國家徵收 10% 的關稅，美元匯率目前正承受壓力。此項舉措針對支持丹麥擁有格陵蘭主權的 8 個國家，引發市場對美國政策反覆無常的擔憂，進而導致投資者持有美國資產的意願產生動搖。

美元指數周一 (19 日) 盤中跌至約 99.17，日內跌幅約 0.22%，而歐洲貨幣則普遍走強。其中，瑞士法郎因避險需求增加，表現優於其他 G10 貨幣，而歐元也從近兩個月的低點回升。

高盛集團首席外匯策略師 Kamakshya Trivedi 指出，在美國政策具干擾性且資產吸引力受質疑的環境下，美元往往會貶值，並預期瑞士法郎將是主要受益者。

德意志銀行分析師 George Saravelos 認為，由於歐洲對美元的曝險仍處於高位，近期的局勢發展可能促使市場進行美元部位的重新平衡。

市場專家對於這波「拋售美國」貿易的重新燃起感到憂心。Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，美國資產 (包括美元) 現在正承受更高的「政治風險溢酬」，這將迫使外國投資者減少對美國資產的曝險。

此外，法國農業信貸銀行資深策略師 David Forrester 預計，市場也在觀察川普是否將關稅威脅作為一種談判策略 (即 TACO 交易)，這可能為美元提供些許支撐。

然而，長遠來看，地緣政治風險對歐元區經濟仍是巨大挑戰。市場認為，關稅可能增加歐元區的周期性阻力，並削弱對俄羅斯結束戰爭的壓力。西太平洋銀行外匯策略主管 Richard Franulovich 警告，格陵蘭引發的地緣政治風險重新激起了「去美元化」的辯論，並使美國龐大的淨國際負債成為關鍵弱點。