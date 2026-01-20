鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 16:10

南韓股市周二 (20 日) 收低，終止連 12 個交易日上漲走勢，主要因為投資人紛紛將自身在大型晶片製造商和汽車製造商上投資獲利了結，韓元兌美元美元 / 韓元(USDKRW) 匯率也有所下跌。截至周一 (19 日)，南韓綜合股價指數 (KOSPI) 已連 12 個交易日上漲，累計漲幅超過 16%。

《韓聯社》報導，波動的一個交易日後，KOSPI 周二走勢波動，終場下跌 18.91 點，或 0.39%，收於 4885.75 點，盤中曾觸及 4935.48 點的歷史高點。

KOSPI 周二成交量十分龐大，達 6.487 億股，成交額為 26.9 兆韓元 (約 182 億美元），上漲個股 666 檔遠多於下跌的 228 檔。投信法人共賣超 6062 億韓元的股票，而散戶和外資分別淨買超 3527 億韓元和 793 億韓元。

KOSPI 周二開盤時因獲利回吐而走低，走勢與全球市場的一輪調整相一致，而這一調整是由於地緣政治風險加劇所致，其中包括美國總統川普欲取得格陵蘭島的問題。

在盤中觸及歷史高點後，KOSPI 最終收跌，因市場大舉拋售大型晶片股和汽車類股。

大信證券分析師 Lee Kyung-min 表示，年初引領市場上漲的半導體巨頭們在創下歷史新高後，目前暫時漲多休息。

半導體類股票普遍下跌，三星電子股價下跌 2.75% 至 145200 韓元，SK 海力士也下跌 2.75% 至 743000 韓元。

汽車類股票亦見跌勢，現代汽車下跌 0.21% 至 479000 韓元，子公司起亞也挫跌 3.3% 至 163900 韓元。

相較之下，國營公用事業公司韓國電力公司 (KEPCO) 股價飆漲 16.16% 至 65400 韓元。