2026-03-05

南韓綜合股價指數 (KOSPI)今 (5) 日開盤強彈逾 11%，重返 5600 點之上，結束連兩天崩跌走勢。

KOSPI 自近期創高以來累計下跌近 20%，甚至一度出現單日跌幅超 12% 的劇烈震盪，正逼近牛熊分界線。

為因應非理性下跌，南韓政府緊急啟動 100 兆韓元 (約 680 億美元) 市場穩定計畫，相關機構密切監控市場動態。

截至今年 3 月初，韓股總市值曾達 3.​​8 兆美元，即使近期回落仍維持在 3 兆美元左右。此次穩定基金規模佔總市值約 2.3%，符合全球成熟市場平準基金常規比例。

值得注意的是，韓股高度依賴 SK 海力士、三星等重量級企業，兩者市值佔極高，市場漲跌幾乎由這兩家公司主導。這種深度捆綁的結構易導致指數長期失真，一旦兩家公司回調，市場就會劇烈波動。

此次韓股急跌，既因前期漲幅過大、獲利了結拋售，也跟美元走強及中東局勢推高油價有關。

油價上漲加劇全球通膨壓力，令聯準會 (Fed) 今年降息預期降溫，美元升值對多數資產形成壓制，成為新興市場下跌導火線。