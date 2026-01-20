4個月估值從66億增至110億！紅杉、a16z重金力挺 AI語音公司ElevenLabs刷新歐洲獨角獸天花板

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 12:30

近期，英國 AI 語音技術公司 ElevenLabs 正與投資人進行初步接洽，欲展開新一輪融資，最新估值可望攀升至 110 億美元，幾乎是四個月前 66 億美元估值的兩倍。

《金融時報》報導，2025 年 1 月，該公司以 33 億美元估值完成 1.8 億美元融資，隨後 9 月透過員工售股令估值升至 66 億美元，年度經常性收入達 2 億美元。如今，再傳估值衝高至 110 億美元，顯示其在全球 AI 語音賽道的領先地位。

投資者包括紅杉資本、a16z、Iconiq、NEA 等頂級機構。 a16z 合夥人公開表示，ElevenLabs 正推動語音技術規模化落地，具長遠潛力。

一旦交易完成，ElevenLabs 將躍居英國乃至歐洲估值最高的 AI 新創公司之列，僅次於法國大模型公司 Mistral。儘管具體條款尚未敲定，但這一消息已引發市場廣泛關注。

ElevenLabs 成立於 2022 年，由波蘭創業家在倫敦創辦，目前在倫敦、紐約、華沙、班加羅爾和東京均設有辦公室，並於美國註冊，以便更好地對接國際資本。

ElevenLabs 核心產品為 Creative Platform 平台，整合了視訊音訊製作工具 Studio、AI 音樂創作 IIMusic、多語言配音 Dubbing、語音轉錄 Speech to text 與文字轉語音 Audio Native 等多項功能。

支撐 Creative Platform 平台運作的是 2025 年推出的新一代語音模型 Eleven v3（Alpha），具備極高擬真度，能精準還原語調、情緒和細節，被外媒譽為「幾可亂真」。該公司也提供分層訂閱方案，兼顧個人創作者與企業用戶需求。

然而，伴隨用戶擴展，市場回饋趨於多元。在多個評測平台上，其語音自然度和情緒表達廣受好評，但用戶也指出語速控制、多語種口音支持與模型穩定性仍待優化。

部分社交平台用戶也抱怨產品定價偏高，甚至戲稱需貸款使用，亦有聲音呼籲簡化收費結構、增加小語種覆蓋。在最新語音轉錄模型 Scribe v2 發布後，有使用者反映轉寫文字包含過多語氣詞，官方團隊則積極回應收集意見。