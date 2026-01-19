香港富豪謝清海大舉押注黃金：25%家辦資產配置貴金屬 規避地緣政治風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-19 21:20

香港富豪謝清海大舉押注黃金(圖:shutterstock)

根據知情人士透露，在謝清海管理其 14 億美元財富的家族辦公室中，貴金屬配置已占資產總額約四分之一 (25%)。相較於 1 年前約 15% 的占比增幅顯著。

謝清海對黃金的看漲態度，使他在超高淨值投資者領域中顯得格外獨特。根據瑞銀 (UBS)《2025 年全球家族辦公室報告》，2024 年家族辦公室對黃金和貴金屬的平均配置比例僅為 2%。

謝清海在接受採訪時強調，他是一位「非常有耐心」的投資者，他將貴金屬視為畢生積蓄的一部分，而非短線交易工具。他堅持「只買不賣」的原則，不使用衍生性產品或結構性產品，也從不借錢投資。

謝清海的貴金屬投資之路始於 2008 年的小額嘗試，並在 2018 年開始大量買入實物黃金 ETF。據消息來源指出，這些投資多年來累計收益已達 2.511 億美元，漲幅高達 167%。

除了實物金條和金幣外，他還投資了黃金礦業股票，並且是其在 2010 年推出的 Value Gold ETF 的最大股東，持有股份價值約 13 億港元。

除了黃金，謝清海還高度看好白銀。白銀價格在過去一年中上漲了近 3 倍，漲幅遠超黃金。他建議投資者建構一個「60% 股票、20% 債券和 20% 貴金屬」的穩健投資組合。

謝清海轉向黃金的核心邏輯在於對全球局勢的擔憂。他認為，隨著俄羅斯資產在 2022 年被凍結，加上委內瑞拉、伊朗及烏克蘭等地的緊張局勢，世界正進入一個大規模的「資金外流」時期。許多亞洲富裕家庭為了規避美國制裁或潛在的資產沒收風險，正將資金移回亞洲地區。