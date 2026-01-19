香港富豪謝清海大舉押注黃金：25%家辦資產配置貴金屬 規避地緣政治風險
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
亞洲價值投資的指標性人物、惠理集團 (Value Partners) 共同創辦人謝清海正顯著調整其投資版圖。這位著名資深投資者，目前正將個人財富的大比例轉向黃金，並建議廣大投資者仿效此舉。
根據知情人士透露，在謝清海管理其 14 億美元財富的家族辦公室中，貴金屬配置已占資產總額約四分之一 (25%)。相較於 1 年前約 15% 的占比增幅顯著。
謝清海對黃金的看漲態度，使他在超高淨值投資者領域中顯得格外獨特。根據瑞銀 (UBS)《2025 年全球家族辦公室報告》，2024 年家族辦公室對黃金和貴金屬的平均配置比例僅為 2%。
謝清海在接受採訪時強調，他是一位「非常有耐心」的投資者，他將貴金屬視為畢生積蓄的一部分，而非短線交易工具。他堅持「只買不賣」的原則，不使用衍生性產品或結構性產品，也從不借錢投資。
謝清海的貴金屬投資之路始於 2008 年的小額嘗試，並在 2018 年開始大量買入實物黃金 ETF。據消息來源指出，這些投資多年來累計收益已達 2.511 億美元，漲幅高達 167%。
除了實物金條和金幣外，他還投資了黃金礦業股票，並且是其在 2010 年推出的 Value Gold ETF 的最大股東，持有股份價值約 13 億港元。
除了黃金，謝清海還高度看好白銀。白銀價格在過去一年中上漲了近 3 倍，漲幅遠超黃金。他建議投資者建構一個「60% 股票、20% 債券和 20% 貴金屬」的穩健投資組合。
謝清海轉向黃金的核心邏輯在於對全球局勢的擔憂。他認為，隨著俄羅斯資產在 2022 年被凍結，加上委內瑞拉、伊朗及烏克蘭等地的緊張局勢，世界正進入一個大規模的「資金外流」時期。許多亞洲富裕家庭為了規避美國制裁或潛在的資產沒收風險，正將資金移回亞洲地區。
謝清海如此解釋：「如果你把黃金存放在倉庫或銀行保險庫裡，就沒人欠你什麼。」
步入 2026 年，謝清海表示，全球地緣政治的動盪——包括委內瑞拉、烏克蘭戰爭以及對台海局勢的潛在擔憂，都驗證了他當初的判斷。
- 金價創46年最佳紀錄，還能追嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普併吞格陵蘭計畫引發美歐貿易戰 黃金白銀價格飆升創歷史新高
- 黃金狂飆不是偶然？華爾街大鱷彼得希夫警告：美元囂張特權將崩潰
- 華爾街策略師棄比特幣、全面轉向黃金避險！量子運算威脅浮現
- 全球央行瘋囤黃金！衛報：美元正在失去信譽
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇