南亞科 (2408-TW) 今 (19) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠 DRAM 價格單季飆漲超過 30%，加上出貨量成長 11-13%，毛利率一舉衝上 49%，創下四年新高，單季獲利超過百億元，稅後純益 110.83 億元，季增 608.9%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 3.58 元，全年也跟著轉盈，每股稅後純益 2.13 元。