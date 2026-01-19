鉅亨網記者魏志豪 台北
南亞科 (2408-TW) 今 (19) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠 DRAM 價格單季飆漲超過 30%，加上出貨量成長 11-13%，毛利率一舉衝上 49%，創下四年新高，單季獲利超過百億元，稅後純益 110.83 億元，季增 608.9%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 3.58 元，全年也跟著轉盈，每股稅後純益 2.13 元。
南亞科去年第四季營收 300.94 億元，季增 60.3%，年增 357.7%，毛利率 49%，季增 30.5 個百分點，較前年同期轉正，營益率 39.1%，季增 33.1 個百分點，較前年同期轉正，稅後純益 110.83 億元，季增 608.9%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 3.58 元。
南亞科去年全年營收 665.87 億元，年增 95.1%，毛利率 22.5%，營益率 7.9%，雙率皆較前年轉正，稅後純益 66.03 億元，較前年轉盈，每股稅後純益 2.13 元。
總經理李培瑛指出，去年第四季 DRAM 平均售價季增超過 30%，銷售量季增 11-13%，毛利率提升主要受惠 DRAM 價格上漲以及部份的製造成本優化。
