鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-05 18:49

DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (5) 日公布 11 月自結，稅後淨利達 42.35 億元，月增 107.7%，年增 2097.86%，每股純益達 1.37 元，累計前 11 月稅後淨利達 17.94 億元，每股純益 1.21 元；受惠 DDR4 價格持續飆漲，南亞科 11 月獲利再較 10 月翻倍成長，前 11 月獲利已順利轉盈，凸顯漲價效益驚人。

隨著三大原廠陸續淡出 DDR4 市場，南亞科成為受惠者，在現階段供不應求情況下，南亞科也多次調漲售價，推升營收與獲利同步走強，去年 11 月營收 101.69 億元，月增 28.59%，年增 364.89%，且受惠單價飆漲挹注，獲利成長幅度更甚於營收增幅。

研調機構 TrendForce 今日也發布最新預測，2026 年第一季由於 DRAM 原廠產能轉進先進製程與伺服器、HBM 應用，以滿足 AI 伺服器需求，其餘市場供給嚴重緊縮，預估整體一般型 DRAM (conventional DRAM) 合約價將季增 55-60%。