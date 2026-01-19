台股多頭氣盛，今 (19) 日在金融股領軍下，加上台積電尾盤回神，指數終場上漲 230.59 點，收在 31639.29 點，再創歷史新高，金融類股指數同步創下新高，當中又以台新新光金 (2887-TW) 漲勢最為凌厲，終場強彈 4.58%、收在 22.85 元，寫下合併以來新高，並創 2006 年 5 月以來的新天價，成交量放大至 14.8 萬張，市值來到約 5682 億元，擠進台股前 20 大排行榜。