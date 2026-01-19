鉅亨網記者陳于晴 台北
台股多頭氣盛，今 (19) 日在金融股領軍下，加上台積電尾盤回神，指數終場上漲 230.59 點，收在 31639.29 點，再創歷史新高，金融類股指數同步創下新高，當中又以台新新光金 (2887-TW) 漲勢最為凌厲，終場強彈 4.58%、收在 22.85 元，寫下合併以來新高，並創 2006 年 5 月以來的新天價，成交量放大至 14.8 萬張，市值來到約 5682 億元，擠進台股前 20 大排行榜。
台新金今天漲勢強勁，盤中最高來到 22.9 元，終場收 22.85 元，漲幅 4.58%，外資單日狂敲 4.3 萬張，三大法人均站買方合計買超 5.4 萬張，市值來到 5681.97 億元，成為市值第 20 大上市公司。
其他金控股方面，中信金 (2891-TW) 以 51.2 元作收，創歷史新天價，市值重返兆元之上；而凱基金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW) 及元大金 (2885-TW) 同步收紅，漲幅均超過 1%；富邦金 (2881-TW) 雖收平盤價 95 元，但因日月光投控股價走跌，使其市值 1.33 兆元躋身第五大。
整體上市金融類股指數今天上漲 0.81%，收在 2445.2 點，同創新高。
台新新光金上周六 (1/17) 舉行旺年會，逾 1.8 萬名員工參加，董事長吳東亮表示，台新新光金控自去年 7 月完成合併後，規模已躍升為國內第四大金控，並勉勵員工「讓合併成效一馬當先」。台新新光金去年繳出稅後純益 373.6 億元、EPS 1.91 元的好成績，目前旗下投信、人壽已完成整併，證券與期貨亦獲核准，合併效益顯現激勵市場信心。
