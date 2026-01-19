鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-19 16:20

受惠於人工智慧 (AI) 記憶體晶片的強勁需求，記憶體大廠美光 (MU-US) 在 2025 年展現了驚人的增長態勢。數據顯示，美光股價在 2025 年累計漲幅高達 239.1%，遠超同期標普 500 指數 (16.4%) 與那斯達克指數 (20.4%) 的表現。

這股多頭氣勢延續到了 2026 年，截至 1 月 18 日，美光股價已再度上漲 27.1%。

AI 基礎設施建設帶動業績爆發

美光股價之所以能實現爆炸式增長，核心動力在於高頻寬記憶體 (HBM) 晶片的噴發式需求。美光目前是供輝達 (NVDA-US) 與 AMD(AMD-US) 等大廠 AI 處理器所需 HBM 晶片的領先供應商。隨著全球 AI 基礎設施建設的不斷擴大，美光的營收與獲利表現均創下新高。

在截至 2025 年 8 月 28 日的 2025 財年中，美光營收從上一年度的 251.1 億美元大幅增長至 373.8 億美元。更令人矚目的是獲利能力，非 GAAP 調整後每股盈餘 (EPS) 從 2024 財年的 1.30 美元飆升至 8.29 美元。

進入 2026 財年第一季 (截至 11 月 27 日)，美光動能依然不減，單季營收年增 56.6% 達 136.4 億美元，調整後 EPS 更是暴增 167% 來到 4.78 美元。

產能售罄與戰略轉型

面對供不應求的市場，美光已宣布其 HBM 晶片產能直到 2026 年底前已全部售罄。為了優化利潤結構並專注於高增長領域，美光甚至宣布退出消費者晶片市場，將資源全面投入於獲利更高的企業級市場。

儘管表現亮眼，市場對 HBM 的需求仍遠超美光的供應能力。據公司預測，美光今年僅能滿足約 60% 的 AI 記憶體晶片需求。

積極擴產以應對長期增長

為了填補產能缺口，美光正展開大規模的生產擴張。公司於 2026 年 1 月 16 日正式啟動了位於紐約州的大型晶圓廠建設工程。緊接著在隔日 (1 月 17 日)，美光宣布簽署協議，收購力積電的一座晶圓廠，以進一步提升產能規模。