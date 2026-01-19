鉅亨網記者魏志豪 台北
力積電 (6770-TW) 上周末宣布，銅鑼廠以 18 億美元賣給美光 (MU-US)，並與美光結盟達成策略夥伴，今 (19) 日開盤即跳空漲停，達 62 元，一舉創下近 4 年來新高，並領軍記憶體族群同步走揚，包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等共 8 檔皆亮燈同慶。
力積電銅鑼廠此次賣給美光，被外界看好是傑出的一手，不僅用現階段炙手可熱的銅鑼廠換現金，更直接切入美光的 DRAM 後段封裝，升級為美光的策略夥伴，回到最熟悉的記憶體戰場。
董事長黃崇仁強調，此次出售銅鑼廠並不會主動裁員，而是將資源集中在更有競爭力的策略目標，預計將汰換新竹廠區舊有設備及低毛利產品線，強化營運效能，布局力積電的第四次轉型。
力積電預期，公司將轉型為以 AI 應用為核心的專業晶圓代工廠，並專注於高附加價值產品線如 3D AI DRAM、WoW(Wafer on Wafer)、PWF(Post Wafer Fabrication)、矽中介層 (Interposer) 與矽電容 (IPD)、PMIC、GaN/MOSFET、IGZO 及其它等應用于 AI 伺服器及 AI 邊緣運算領域的產品線。
另外，隨著美光董事劉德音在高檔加碼，外界也看好記憶體長期發展，資金紛紛湧入記憶體族群，如南亞科 (2408-TW)、華東 (8110-TW)、宜鼎 (2589-TW)、華泰 (2329-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、凌航 (3135-TW) 與鈺創 (5351-TW) 等皆亮燈同慶。
