鉅亨網編輯林羿君 2026-01-19 07:10

歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。

哈薩克斯在 18 日刊出的訪談中指出，儘管目前的軍事衝突尚未「在歐洲領土上實體發生」，但從頻繁的網路攻擊到波羅的海海底電纜遭破壞等事件來看，地緣政治的威脅已滲透進日常。他直言，歐洲必須展現出強大的「韌性」來應對這些混合戰挑戰。

哈薩克斯向《金融時報》表示，歐洲若要降低與俄羅斯發生直接衝突的風險，必須採取更積極的策略：

加大對烏支援：確保烏克蘭在戰事中「不讓莫斯科獲勝」，以遏阻俄羅斯的擴張野心。

提振軍事武裝：歐洲各國應持續強化軍事實力，藉此產生實質的威懾效應，確保區域和平。

值得注意的是，哈薩克斯目前被視為接任歐洲央行副總裁的有力競爭者。現任副總裁路易斯 · 德金多斯（Luis de Guindos）的任期將於今年 5 月屆滿。儘管歐元區財政部長目標於週一達成初步決定，但由於此次獲提名的人數異常眾多，最終定奪可能需要更多時間。