鉅亨網編輯林羿君
歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。
哈薩克斯在 18 日刊出的訪談中指出，儘管目前的軍事衝突尚未「在歐洲領土上實體發生」，但從頻繁的網路攻擊到波羅的海海底電纜遭破壞等事件來看，地緣政治的威脅已滲透進日常。他直言，歐洲必須展現出強大的「韌性」來應對這些混合戰挑戰。
他表示，若有任何歐元區成員國面臨軍事衝突，可能引發「金融穩定問題」，並導致對債務可持續性的疑慮；不過他也強調，這類風險屬於「邊際性」，且可由歐盟加以應對。
哈薩克斯向《金融時報》表示，歐洲若要降低與俄羅斯發生直接衝突的風險，必須採取更積極的策略：
值得注意的是，哈薩克斯目前被視為接任歐洲央行副總裁的有力競爭者。現任副總裁路易斯 · 德金多斯（Luis de Guindos）的任期將於今年 5 月屆滿。儘管歐元區財政部長目標於週一達成初步決定，但由於此次獲提名的人數異常眾多，最終定奪可能需要更多時間。
根據程序，財長會議選定人選後，該候選人將前往歐洲議會接受聽證，並諮詢歐洲央行管理委員會的意見，最後由歐盟各國領袖正式拍板任命。哈薩克斯此時的強硬表態與政策觀點，成為市場觀察歐洲央行未來人事走向與對俄立場的重要指標。
