近期，TikTok 上悄然興起一股名為「變成中國人」(becoming Chinese) 熱潮，用戶紛紛分享煮蘋果、穿居家拖鞋、喝熱水等日常畫面引發廣泛關注。這股風潮並非字面意義的文化取代，而是指借鑑源於中醫養生理念的習慣，如飲用檸檬蜂蜜水、吃粥品湯品、避免生冷食物等。

中國創作者 Emma Peng 在一則觀看次數破 300 萬的影片中說：「看到許多美國人也開始注重補水與飲食調理，我很感動，我的文化也能成為你們的文化。」

另一位華裔創作者 Sherry Xiiruii 則以幽默口吻宣告：「從明天起，你就要變成中國人了。」

與上述相似的影片吸引大批美國網友認真留言、抄筆記，掀起模仿熱。儘管過往類似潮流常引發文化挪用的批評，部分曾因類似習慣被嘲笑的用戶如今卻感受到重新被接納。

不同的是，這次中國創作者反應正面，認為正值新年自我提升的時節，傳統養生智慧再度受到青睞並不意外。有創作者笑問：「你們怎麼現在才跟上？」

這股「中式生活」熱潮也延伸至其他平台。X 平台上出現仿《搏擊俱樂部》語句的熱門貼文，而「中式極致」(chinesemaxxing) 一詞開始被用來描述蹲地抽菸、穿盤扣外套等行為。

Substack 作者 Minh Tran 指出，這些影片蘊含真誠的認同與嚮往，反映人們對中國式生活的想像與模仿。

此外，中國潮玩 Labubu 掀起全球搶購熱，泡泡瑪特利潤暴增三倍，TikTok「不賣就禁」風波也曾讓大批美國用戶湧入小紅書，戲稱「私人中國間諜」。

在美國社會分裂與政治焦慮加劇的背景下，越來越多人將目光投向中國，尋求生活靈感。Tran 說：「中國世紀的可能正籠罩我們。」