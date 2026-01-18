鉅亨網新聞中心 2026-01-18 22:00

花旗最新發布的《2026 全球投資展望》指出，2026 年全球金融市場將圍繞九大核心主題展開，包括「金髮姑娘」經濟情境、美國聯準會（Fed）轉向鴿派、通膨風險溢價上升，以及美元短期走強等關鍵因素。

花旗發布《2026 全球投資展望》。（圖：Shutterstock）

花旗認為，這些趨勢將同時影響股票、債券、外匯與大宗商品市場，多數投資策略將聚焦全年趨勢，並有望在第一季陸續啟動。

整體而言，花旗指出，全球經濟正呈現結構性分化，未來市場表現將更仰賴政策方向的轉變，以及人工智慧（AI）、能源轉型等長期產業趨勢，作為資產配置的核心依據。

主題一：金髮女孩經濟

花旗在報告中指出，2026 年全球經濟有機會進入所謂的「金髮姑娘」狀態，也就是在經濟成長維持溫和、通膨壓力可控的背景下，為金融市場創造相對友善的投資環境。

在此情境下，花旗特別點出四大值得關注的投資主軸，包括美股成長股與小型價值股的搭配配置、AI 相關機會、信用市場利差收斂，以及鋁價的中期多頭行情。

在股票配置方面，花旗看好同時布局 S&P 500 成長股與 S&P 600 小型價值股的策略。

報告指出，S&P 500 成長股在 2026 年的預期股東權益報酬率高達 28.8%，淨利率約 25.5%，每股盈餘年增率可達 22.7%。

另一方面，S&P 600 小型價值股的每股盈餘成長率也有望達到 20.9%，但目前的前瞻本益比僅 12.2 倍，估值相對偏低。

花旗認為，兩者搭配有助於在追求成長的同時，也兼顧景氣循環帶來的彈性。

在 AI 投資題材上，花旗指出，全球 AI 資本支出在 2023 至 2030 年期間的年複合成長率預估高達 45%，2026 年相關投資動能仍將持續擴大。

根據歷史統計，那斯達克 100 指數在單一年份上漲超過 25% 的機率約為 36%，但目前期權市場的定價尚未完全反映這一潛在上行空間。

信用市場方面，花旗認為，併購活動與 AI 資本支出將加劇信用市場分化，高收益債的利差仍有進一步收斂的可能。

相較之下，投資級債券的風險相對可控，使得相關利差變化成為市場關注焦點。

至於大宗商品，花旗看好鋁價的中長期表現。報告指出，鋁需求將同時受惠於能源轉型與 AI 資料中心建設，而中國產能受限，可能導致 2026 至 2030 年期間供需持續偏緊。

在基準情境下，鋁價目標約為每噸 3,500 美元，較目前遠期價格仍有約 13% 的上行空間；在樂觀情境中，價格甚至可能上看每噸 4,000 美元。

主題二：鴿派聯準會

花旗指出，美國聯準會政策立場轉向偏鴿，將是 2026 年影響全球金融市場的關鍵變數。

報告認為，未來聯準會決策的重心，將不再以通膨為唯一考量，而是更聚焦就業市場表現。在此背景下，美國短期利率可能持續在區間內震盪，但隨著時間推進，下半年出現較大波動的風險也將升高。

花旗進一步指出，目前市場對 2026 年下半年降息空間的評估仍偏保守。報告預期，新任聯準會主席上任後，政策立場可能更重視失業率變化，一旦失業率升至 4.5% 至 5% 區間，政策利率不排除有機會降至 2.5% 以下。

在這種情境下，原本反映未來利率走勢的市場利差，可能出現明顯收斂，甚至短暫反轉。

此外，花旗也提醒，聯準會內部對政策方向的歧見，可能導致 2026 年上半年利率走勢缺乏明確方向，市場波動度維持在相對低檔。

不過，隨著下半年新主席正式上任，加上財政前景的不確定性升溫，利率市場的波動性有機會回升。

主題三：通膨風險溢價

花旗指出，美國通膨走勢正出現「短期降溫、長期風險升高」的分化現象，這將推動通膨曲線趨於陡峭，也就是市場對遠期通膨的擔憂升溫，幅度將高於短期通膨預期。

從短期來看，美國通膨壓力正在減弱。住房相關價格在核心消費者物價指數中占比高達 45%，而最新數據顯示，新租戶租金指數已出現年減走勢。

花旗預估，2026 年美國住房通膨可能降至 2.5%，甚至低於 2%，進一步壓低市場對短期通膨的預期。

但在較長期間，通膨仍存在結構性支撐因素。花旗認為，聯準會政策立場轉向偏寬鬆、K 型經濟下消費力道仍具韌性，以及持續的財政支出擴張，都將推高中長期通膨風險。

目前反映這種預期差異的通膨利差仍處於偏低水準，僅約 7 個基點，明顯低於 2023 至 2024 年約 18 個基點的平均水準，未來有機會擴大至 30 至 40 個基點。

基於上述判斷，花旗看好「通膨曲線陡峭化」的相關布局，也就是在短期通膨走弱、但中長期通膨風險回升的情境下，押注兩者之間的預期差距擴大。

主題四：美元短期走強

技術面上，歐元兌美元始終未能有效突破長期關鍵阻力水準，市場對匯價後續走勢偏向保守，部分機構預期，歐元兌美元短期內仍有回落至 1.10 附近的風險。

該行也預計亞洲新興市場 2026 年整體經濟成長速度將低於 2025 年，區域貨幣面臨外部環境轉弱與美元走強的雙重壓力。

其中，菲律賓披索被視為相對脆弱的貨幣之一。分析指出，當地除受到全球 AI 產業調整帶來的不確定性影響外，國內政治因素也可能加劇市場波動，使菲律賓披索承受較明顯的貶值壓力。

主題五：歐洲復甦

花旗指出，歐洲經濟正逐步走出低迷，整體景氣循環轉為向上，加上多國政府開始擴大財政支出，貨幣政策過去緊縮所帶來的遞延影響也逐漸浮現，使與景氣循環高度相關的產業，以及利率走勢相關資產，在 2026 年具備相對吸引力。

在股市配置上，花旗看好德國、對英國市場則相對保守。報告指出，德國 2026 年的財政刺激規模約相當於 GDP 的 1%，有助於支撐以工業、材料等循環型產業為主的 MDAX 指數。

相較之下，英國仍面臨財政緊縮壓力，內需消費動能疲弱，預期 FTSE 250 指數的企業獲利成長將落後德國市場。

在利率市場方面，花旗認為歐洲利率結構仍有調整空間。報告預期，歐洲央行政策利率將在較長時間內維持於 2% 水準，但自 2027 年起，隨著國防支出增加與貿易格局重組，長期利率上行壓力可能逐步浮現。

目前歐元區中期利率期貨曲線（Euribor 2026 年與 2028 年合約）利差約為 46.5 個基點，花旗認為未來有機會擴大至 65 個基點。

主題六：新興市場新機遇

花旗在報告中指出，2026 年新興市場的投資機會，將主要來自各國政策節奏差異擴大所帶動的利率與匯率分化，其中以高息貨幣的利差操作、非洲尖端市場債券，以及波蘭利率結構變化三大方向最值得關注。

在外匯市場方面，花旗認為，只要全球金融環境維持相對穩定，高利差貨幣仍具吸引力。報告看好巴西黑奧、墨西哥披索與土耳其里拉等高息貨幣，這類貨幣不僅利率水準較高，走勢也與原物料價格，特別是銅價，有一定連動性。

在債券市場方面，花旗點名埃及短期公債。報告指出，埃及通膨率預計在 2026 年降至約 7%，但目前政策利率仍高達 20%，未來仍有約 8 個百分點的降息空間，使短期國債殖利率水準顯得特別具吸引力。此外，埃及外匯存底相對穩定，也有助於降低投資風險。

至於中東歐市場，花旗認為波蘭利率結構正在出現轉折。隨著通膨壓力逐步減輕，波蘭央行已啟動降息循環，但中長期利率仍受到財政支出因素支撐，使短期與長期利率之間的差距有進一步擴大的空間，成為利率市場中值得留意的機會。

主題七：央行政策分化

花旗指出，2026 年全球主要央行的政策步調將進一步分化，即使同屬已開發國家，不同經濟體在通膨壓力與景氣狀況上的差異，將使利率政策走向明顯不同，為市場帶來相對價值的投資機會。

以北歐國家為例，花旗認為挪威與瑞典的利率前景差距正在擴大。報告指出，挪威通膨壓力仍具黏性，央行預期僅會進行有限次數的降息，相關利率水準已被市場充分反映。

相較之下，瑞典經濟閒置產能較高，通膨預期持續降溫，市場對未來升息的預期幾乎已完全消退。

花旗預期，兩國之間的利率差距目前約為 177 個基點，未來有機會擴大至 225 個基點。

在另一組主要經濟體中，花旗同樣看好加拿大與澳洲之間的政策分歧。報告指出，美加貿易談判的不確定性對加拿大經濟構成壓力，加拿大央行未來仍可能再度降息。

反觀澳洲，通膨表現仍明顯偏離官方目標，澳洲央行預計在 2026 年上半年可能再升息兩次。在此背景下，目前約 161.5 個基點的加澳利率差，花旗認為仍有擴大至 200 個基點的空間。

主題八：股票相對價值

花旗在報告中指出，2026 年亞洲股市的表現將呈現明顯分化，新興市場中，韓國與台灣股市具備結構性優勢，整體表現有機會明顯領先中國 A 股。

報告分析，從企業獲利成長來看，2026 年 MSCI 韓國指數的每股盈餘預期年增約 50%，MSCI 台灣指數約 20%，均大幅高於 MSCI 中國指數約 10% 的成長預期。

花旗指出，韓國受惠於記憶體晶片供應偏緊的產業環境，而台灣則因半導體產業在 AI 應用中的關鍵地位，持續享有結構性成長動能。

相較之下，中國 A 股仍面臨企業獲利下修的壓力，短期內較難出現明顯反轉。

主題九：液化天然氣供應過剩

在大宗商品市場方面，花旗對液化天然氣（LNG）前景轉趨保守。

報告預期，2027 年全球 LNG 供應將大幅增加，即便資料中心帶動用電需求成長，也難以完全吸收新增產能，供過於求的壓力將歐洲 TTF 天然氣價格形成下行風險。

花旗指出，美國與卡達的 LNG 新產能將於 2026 至 2027 年間集中釋放，而中國 LNG 進口成長動能則趨於放緩。

在此情況下，歐洲天然氣庫存可能於 2027 年超過儲存容量上限，進一步壓低價格。

花旗預估，歐洲 TTF 天然氣價格目標約為每兆瓦時 22 歐元，較目前遠期價格低約 12%，在極端情境下，甚至可能下探至每兆瓦時 20 歐元。

2026 核心市場指標預測

在整體市場預測方面，花旗也對 2026 年的關鍵金融指標提出具體看法。

報告指出，美國股市中，成長型股票仍具表現空間，S&P 500 成長股的預期報酬率約為 17%，而估值相對偏低、具景氣循環彈性的 S&P 600 小型價值股，預期報酬率可達 21%。

利率政策方面，花旗認為美國貨幣政策仍有寬鬆空間，聯準會在 2026 年可能將政策利率下調至 2.5% 以下；相較之下，歐洲央行態度相對保守，預期將把政策利率維持在 2% 水準，至少延續至 2027 年。

在通膨走勢上，花旗預估，美國 2026 年整體消費者物價指數年增率可能接近零成長，核心個人消費支出通膨則將持續緩步下滑，但中長期通膨風險溢價仍有上升空間，顯示市場對未來通膨的不確定性尚未完全消除。

大宗商品方面，花旗看好鋁價的中期表現，目標區間落在每噸 3,500 至 4,000 美元；相對地，天然氣市場則面臨供給壓力，預估 2027 年歐洲 TTF 天然氣價格約為每兆瓦時 22 歐元。