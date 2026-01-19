鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-19 05:30

歐洲八個國家周日（18 日）發表聯合聲明，稱美國總統川普威脅加徵稅破壞跨大西洋關係，可能導致危險的惡性循環，丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典和英國共同簽署了這份聲明。

歐洲八國發聯合聲明，稱川普威脅加徵關稅破壞跨大西洋關係。

面對美國關稅威脅，法國總統馬克宏周日表示，將在必要情況下代表法國請求啟動歐盟反脅迫工具。這是法國對美國政府關稅威脅作出的首個官方回應。

反脅迫工具是歐盟於 2023 年通過的一項法規，被認為是歐盟最強硬的貿易應對手段之一。該工具旨在應對第三國通過貿易措施試圖影響歐盟決策的行為。

歐盟表示，反脅迫工具相關程序的啟動將以團結協調的方式進行，確保歐洲國家在應對外部壓力時維護共同利益和決策自主權。

荷蘭外交大臣范韋爾周日表示，美國為得到格陵蘭島而向歐洲國家加徵關稅是「不正當」的「勒索」行為，不排除歐盟採取反制措施的可能性。

范韋爾說，將在歐盟框架內推動美國在 2 月 1 日撤銷加徵關稅的決定，若不成功，歐盟不排除採取反制措施。

川普上周六在社交媒體上宣布，2 月 1 日起將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的輸美商品加徵 10% 關稅，並稱加徵關稅稅率 6 月 1 日起提高至 25%，直到相關方就美國「全面、徹底購買格陵蘭島」達成協議。