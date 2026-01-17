鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普最新公布的財務揭露資料顯示，他在去年 11 月中旬至 12 月下旬期間，買進約 1 億美元的市政債與公司債，其中包括在 Netflix(NFLX-US) 與華納兄弟探索 (WBD-US) 宣布合併後僅數週內，購入兩家公司合計最高達 200 萬美元的債券。
根據《路透》報導，於週四（15 日）與週五（16 日）公布的財務揭露資料顯示，川普此次投資的大多數為市政債，來源涵蓋各地城市政府、地方學區、公用事業單位與醫療機構。
不過，他同時也買進多家企業的公司債，包括波音 (BA-US) 、西方石油 (OXY-US) 以及通用汽車 (GM-US) 。
這些投資是川普在任期間其資產版圖持續擴張的最新揭露項目，其中部分持股來自於可能受惠於其政策的產業，也因此再度引發外界對潛在利益衝突的質疑。
例如，川普去年 12 月曾表示，他將對 Netflix 是否能推進其規模達 830 億美元的華納兄弟探索收購案擁有發言權。
該交易目前正面臨派拉蒙天空之舞 (PSKY-US) 提出的競標方案。任何涉及收購華納兄弟的交易，最終都須取得監管機關核准。
一名不具名白宮官員於週五指出，川普的股票與債券投資組合皆由獨立的第三方金融機構全權管理，無論是川普本人或其家族成員，都無法指揮、影響或就投資配置提供任何意見。
事實上，如同許多高資產人士，川普長期將債券納入其投資組合。他先前已揭露，在去年 8 月下旬至 10 月初期間，曾至少買進 8,200 萬美元的各類債券。
下一篇