鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-17 17:00

美國總統川普最新公布的財務揭露資料顯示，他在去年 11 月中旬至 12 月下旬期間，買進約 1 億美元的市政債與公司債，其中包括在 Netflix(NFLX-US) 與華納兄弟探索 (WBD-US) 宣布合併後僅數週內，購入兩家公司合計最高達 200 萬美元的債券。

根據《路透》報導，於週四（15 日）與週五（16 日）公布的財務揭露資料顯示，川普此次投資的大多數為市政債，來源涵蓋各地城市政府、地方學區、公用事業單位與醫療機構。

這些投資是川普在任期間其資產版圖持續擴張的最新揭露項目，其中部分持股來自於可能受惠於其政策的產業，也因此再度引發外界對潛在利益衝突的質疑。

例如，川普去年 12 月曾表示，他將對 Netflix 是否能推進其規模達 830 億美元的華納兄弟探索收購案擁有發言權。

一名不具名白宮官員於週五指出，川普的股票與債券投資組合皆由獨立的第三方金融機構全權管理，無論是川普本人或其家族成員，都無法指揮、影響或就投資配置提供任何意見。