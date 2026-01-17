鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-17 10:50

在美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周五 (16 日) 大漲 7.76% 之際，《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 說明了他為何認為部分晶片股仍有上行空間。

Cramer 反問道，「這些股票還能繼續漲嗎？答案是肯定的，主要原因在於，我們目前沒有足夠的設備來擴大晶片產能，而且也無法在短時間內快速建置完成。」

美光主要生產用於人工智慧 (AI) 的記憶體與儲存技術。美光執行長 Sanjay Mehrotra 告訴 Cramer，該公司正看到產品需求大幅成長，並計劃投入 2,000 億美元建設更多美國本土產能。周五，美光也在紐約上州為其占地 60 萬英尺的新廠舉行動土儀式。

Mehrotra 談到，「AI 帶動的需求正在加速成長，這是真實存在的，而且已經來了。我們需要愈來愈多的記憶體，才能滿足這樣的需求。」