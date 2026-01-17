鉅亨網編譯陳又嘉
在美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周五 (16 日) 大漲 7.76% 之際，《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 說明了他為何認為部分晶片股仍有上行空間。
Cramer 反問道，「這些股票還能繼續漲嗎？答案是肯定的，主要原因在於，我們目前沒有足夠的設備來擴大晶片產能，而且也無法在短時間內快速建置完成。」
美光主要生產用於人工智慧 (AI) 的記憶體與儲存技術。美光執行長 Sanjay Mehrotra 告訴 Cramer，該公司正看到產品需求大幅成長，並計劃投入 2,000 億美元建設更多美國本土產能。周五，美光也在紐約上州為其占地 60 萬英尺的新廠舉行動土儀式。
Mehrotra 談到，「AI 帶動的需求正在加速成長，這是真實存在的，而且已經來了。我們需要愈來愈多的記憶體，才能滿足這樣的需求。」
Cramer 指出，這座晶圓廠能夠動工，主要歸功於拜登政府時期通過的《晶片與科學法案》(CHIPS Act)，該法案為美國本土半導體製造提供了大量補貼。但他也提醒，該工廠無法立即紓解晶片短缺，因為建廠可能需要多年時間。在需求沒有明顯降溫的情況下，他預期相關產品價格仍將持續走高。
除了美光外，Cramer 也點名多檔今年以來已大幅上漲的同類型股票，包括威騰電子 (Western Digital)(WDC-US)、希捷科技 Seagate(STX-US) 與 SanDisk(SNDK-US)。
Cramer 表示，資料中心某些半導體的短缺其實並不容易預測，因為就在一年前，市場還認為科技產業存在供給過剩。他指出，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 是率先提前預見這波強勁需求的半導體公司。
他指出，「真正看見這一切即將到來的只有輝達，他們與最頂尖的夥伴——台積電 (TSM-US)(2330-TW) 合作，生產所有必要的高階晶片。那一塊沒有瓶頸，也沒有短缺，至少與記憶體相比是如此。」
