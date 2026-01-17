中加經貿關係升級：電動汽車配額4.9萬輛 配額內關稅降至6.1%

鉅亨網新聞中心 2026-01-17 10:10

加拿大總理卡尼 8 年來首次訪華，雙方簽署首份《中國—加拿大經貿合作路線圖》。 中加經貿聯委會升格為部長級機制，強化對話與爭端管控。路線圖涵蓋 8 大合作領域、28 項具體合作舉措。 雙方支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對單邊主義。 加拿大調整對中國電動汽車措施，提供年配額 4.9 萬輛並取消 100% 附加稅，配額內適用 6.1% 的最惠國關稅待遇。 中加就油菜籽及農水產品相關措施達成初步調整共識

加拿大總理卡尼 （圖：REUTERS/TPG）

1 月 14 日至 17 日，加拿大總理馬克 · 卡尼應邀對中國進行正式訪問，這是加拿大領導人 8 年來首次訪華。訪問期間，中國國家主席習近平會見卡尼，國務院總理李強與其舉行會談，雙方就深化雙邊關係及共同關心的國際與地區議題交換意見，一致同意在新型戰略夥伴關係框架下推動中加關係健康、穩定、可持續發展，為兩國人民與全球經濟注入穩定力量。

‌



1 月 15 日，在李強與卡尼共同見證下，中國商務部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜代表兩國簽署《中國—加拿大經貿合作路線圖》。這是中加經貿關係史上首份高水平合作文件，也是雙方在新型戰略夥伴關係下取得的重要階段性成果。根據路線圖安排，雙方同意將中加經貿聯委會由副部級升格為部長級合作機制，全面恢復並重啟知識產權、貿易救濟等工作組對話，強化聯委會在促進合作、管控與解決分歧中的主渠道作用。

路線圖系統性規劃了八大合作領域，包括經貿聯委會機制、雙邊經貿關係、農業食品與糧食安全、綠色與可持續貿易、電子商務與貿易促進、人員往來便利化、經濟與金融合作，以及多邊與區域經貿合作，共提出 28 條具體合作舉措，涵蓋能源、農業、消費品與中小企業等傳統產業，以及新材料、先進製造、清潔能源與綠色產品等新興領域，為中加經貿合作提檔加速奠定制度基礎。

在多邊層面，雙方重申支持以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，同意共同推動世貿組織第 14 屆部長級會議在改革議題上取得務實成果，並在世貿規則框架內行事，努力避免單邊貿易措施。加方亦對中方主辦 2026 年亞太經濟合作組織會議，以及中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》表達積極態度。

為落實兩國領導人共識，雙方近期在多個層級展開密集磋商，就電動汽車、鋼鐵與鋁產品、油菜籽及農水產品等經貿議題形成初步聯合安排，並就增加直航航班、改善營商環境、農產品檢驗檢疫等事項達成共識，為化解經貿關切與深化合作邁出關鍵一步。

在電動汽車領域，加拿大同意對中國電動汽車出口措施作出調整，將提供每年 4.9 萬輛的進口配額，配額內適用 6.1% 的最惠國關稅待遇，不再加徵 100% 的附加稅，且配額數量將按一定比例逐年增加。中方表示，這是加方朝正確方向邁出的積極一步，將有助於中國電動汽車進一步開拓加拿大市場，並期待雙方透過協商，為未來投資與產業合作營造公平、穩定、非歧視的環境。

在農產品方面，雙方同意本著合作精神壓縮問題清單。加方將對此前針對中國的部分單邊措施作出調整，中方則將依照法律法規，對加拿大關切的油菜籽反傾銷措施及部分農水產品相關措施進行相應調整。中方認為，這些安排有助於深化相關產業合作，並增進兩國民眾福祉。