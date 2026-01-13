鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-13 06:38

據《Investing.com》周一 (12 日) 報導，Lynx Equity Strategy 分析師指出，美股一檔股價驚人飆升的股票，漲勢可能尚未結束。隨著人工智慧 (AI) 基礎建設需求加速成長，這家記憶體供應商正邁入「黃金年代 (wonder years)」。

Lynx 點名的正是美光科技 (Micron Technology)(MU-US)。該機構已將美光目標價上調至華爾街最高的 550 美元，認為該股在 2026 年仍有 60% 或甚至更高的上漲空間。

Lynx 指出，隨著供需失衡加劇，美光的獲利能力明顯提升，並表示，「毛利率在單一季度內跳升約 10 個百分點，兩季合計更上升約 20 個百分點。」

該機構預期，隨著資料中心配置逐步轉向 推論工作負載，美光的表現仍將進一步改善。分析師認為，美光正處於多年期獲利擴張的初期階段，並將受到 2027 會計年度資本支出大幅成長的支撐。

與華爾街多數認為利多來自「供給緊張」不同，Lynx 採取相反觀點。

Lynx 在報告中寫道，「我們的多年期多頭論述，恰好是建立在相反的基礎之上」，並預期新的 DRAM 產能將比市場預期更早上線。

該機構預估，2026 年半導體晶圓製造設備支出將年增 50%，同時預期美光 2027 會計年度的資本支出將倍增，內部調查顯示「2027 會計年度資本支出年增約 100%」。

Lynx 預測，美光營收將在 2026 會計年度至 2028 會計年度期間翻倍成長，對應約 40% 的年複合成長率 (CAGR)，主要動能來自 高頻寬記憶體 (HBM)。

該機構模型推估，美光 2028 會計年度每股盈餘 (EPS) 可達 62 美元，並認為隨著新晶圓廠逐步增產、AI 驅動需求持續強勁，達成這項水準「有一條相當清晰的路徑」。儘管 Lynx 提醒短期仍可能出現波動，但預期美光股價有機會在年中前挑戰約 400 美元中段。