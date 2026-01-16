鉅亨網編譯段智恆 2026-01-16 22:20

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，已應特斯拉要求，將原定回覆期限延後至 2 月 23 日。特斯拉指出，由於需人工審查數千筆資料，以確認是否涉及相關違規事件，因此需要更多時間完成回應。

這項調查是聯邦政府對特斯拉駕駛輔助技術加強監管的一環，監管單位正檢視在 FSD 系統運作期間，車輛是否曾出現違反交通法規的情況。NHTSA 於去年 10 月展開初步評估，並在 12 月向特斯拉發出大規模資訊調閱要求，涵蓋消費者申訴、現場回報、事故紀錄、訴訟案件，以及內部評估文件，內容均與 FSD 疑似違規行為相關。

NHTSA 指出，目前已收到 62 起消費者投訴，並另行掌握多起媒體報導與交通事故紀錄，可能與 FSD 運作期間的違規問題有關。

特斯拉在 1 月 12 日提交的文件中表示，仍有 8,313 筆紀錄尚待審查，依目前進度，每日約可處理 300 筆資料。該公司同時提到，正需同步因應多起由 NHTSA 主導的調查，包括涉及事故回報延遲，以及部分車款車門把手無法正常運作的案件，龐大的回覆量可能影響整體回應品質。