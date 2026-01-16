鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-16 14:40

美國知名資產管理公司 ClearBridge Investments 新興市場股票基金經理 Divya Mathur 周四 (15 日) 表示，未來十年，隨著 AI 持續推高晶片需求，記憶體晶片類股將成為最佳投資方向。

ClearBridge 是富蘭克林鄧普頓旗下專注主動股票管理的子公司，其聯合管理的 ClearBridge SMASh 系列新興市場基金過去一年表現跑贏 97% 同類產品，規模約 14 億美元。該基金大幅持有三星電子與 SK 海力士股票，三星去年股價飆逾一倍，SK 海力士更飆漲約 274%。

Mathur 預估三星與 SK 海力士股價將持續走漲，並指 AI 將徹底重塑記憶體晶片產業。「記憶體晶片原本並非為 AI 記憶體需求設計，但過去一年這一全新成長引擎已啟動。」自 2015 年起，她便將這兩家韓企納入投資部位，如今信心進一步增強。

2025 年，SK 海力士作為輝達 AI 加速器高頻寬記憶體 (HBM) 核心供應商表現亮眼，三星利潤則在截至去年 12 月為止一季增長兩倍多，創歷史新高，主要受惠於 AI 伺服器需求激增推高記憶體晶片價格。

Mathur 認為，市場對 AI 帶動的記憶體需求仍存低估。他引述美國科技企業觀點指出，記憶體產業正處於「十年上升週期的第二年」。此外，亞洲 AI 相關企業估值較美國同業更合理，三星和 SK 海力士預期本益比分別為 9.3 倍和 7 倍，遠低於費城半導體指數約 26 倍的本益比。