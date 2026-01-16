鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-16 18:14

進入 2025 年第四季，台灣實體通路手機價格全面進入修正區間，全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信統計今年第四季手機降價排行 TOP 15，進榜機型清一色為中高階以上甚至頂規旗艦，單季降幅介於 4% 至 24% 間，總降幅則落在 4% 至 44%。

台灣手機市場去年Q4陷入修正區間降幅最大24% iPhone Air單季共降近6000元。（圖：傑昇通信提供）

傑昇通信表示，第四季並未出現以往低階或入門機型撐盤的情況，反而是高單價機型展現極大的價格彈性，顯示整體市場氛圍逐步轉為理性，消費者對於萬元以上手機的價格敏感度顯著提高，品牌在年末促銷檔期不再僅仰賴通路補貼，而是更積極調整原始建議售價，以換取實際成交量，避免庫存壓力延續到隔年第一季。

傑昇通信公佈第四季降價榜機型，涵蓋 Google、三星、Apple、OPPO、vivo 及 iQOO 等六大品牌。從單機來看，第四季降價榜與季降幅雙料冠軍由主打影像旗艦的 OPPO Find X9（12GB/256GB）奪下，上市僅一個季度，就創下單季降價 7,000 元、季降幅高 24% 的紀錄。

面對同樣主打蔡司影像或徠卡調教的競爭對手卡位，消費者在價格帶選擇上更加分散，也為了在年底換機潮中迅速累積用戶基數，必須透過通路端的強效讓利建立系列聲量，反而讓 Find X9 在兩萬出頭的價位段幾乎無人能敵。

想要入手大螢幕摺疊機的消費者，第四季的價格曲線確實迎來近年難得的甜蜜點。蟬聯第四季總降價冠軍為三星 Galaxy Z Fold7（16GB/1TB），累計降價已達 16,410 元。

值得注意的是，榜單同時出現 Google Pixel 10 Pro Fold 的 256GB 與 512GB 兩種容量版本，三款摺疊機皆在３個月內出現 3,000 至 5,000 元不等的價格誠意。傑昇通信指出，隨著摺疊機品牌增加與規格差異逐步收斂，價格彈性自然放大，一旦價格回到 5 萬元出頭區間，實際成交量就會明顯回溫。

在眾多降價機型中，vivo X200 FE（12GB/512GB）累積總降幅高達 44%，成為第四季總降幅最高的機型，也是榜單中唯一降價破萬元的中高階手機，目前通路價格不到 1.5 萬元，與上市初期的兩萬多元定價相比，幾乎是腰斬等級。

傑昇通信分析，X200 FE 搭載 6,500mAh 的藍海電池，並配備蔡司光學調教的長焦鏡頭與大容量儲存空間，這三項規格在 1.5 萬元的預算帶中競爭對手有限，對於預算型消費者來說，是本季最不可錯過的價格紅利，值得做為年前換機選擇。

在品牌席次分布上，蘋果入榜六席成第四季降價大戶，降價金額最高的是 iPhone Air（512GB），單季共降 5,910 元，降幅約 13%，熱銷的 iPhone 17 Pro（256GB）累計至第四季也已降價 2,910 元，約 7%。