外資增持中國資產創2023年新高！瑞銀：陸AI大模型性價比優勢明顯
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，瑞銀 (UBS) 長期追蹤的前 40 大國際投資機構 2025 年對中國持股佔比創下 2023 年來新高，這些外資對中國股票市場的超配主要集中在 AI 領域。
去年初，DeepSeek 的發表引發市場熱潮，促使國際投資者因 AI 主題重新檢視中國資產價值。
瑞銀全球金融市場部中國主管房東明周二 (13 日) 在第 26 屆瑞銀大中華研討會上透露，過去一年，海外客戶與瑞銀的交流顯著升溫，在新一輪科技革命和產業革命推動下，A 股、港股及中概股等中國資產價值正被持續重估，預計 2026 年中國資產吸引力將進一步提升。
新加坡《聯合早報》報導指出，中國「大模型六小虎」中的智譜 AI 與 MiniMax 近期相繼登陸港股，標誌著中國 AI 企業正式邁入資本市場，開啟與國際巨頭同台競爭的新階段。
香港交易所近日也宣布，2025 年香港 IPO 融資額位居全球首位，較 2024 年同期大幅成長。
港交所指出，「DeepSeek 時刻」與中國多項科技創新成果湧現，疊加香港市場改革措施，共同推動國際資本回流。
瑞銀全球投資銀行亞太股票資本市場聯席主管胡凌寒表示，香港作為連結全球的資金樞紐，其繁榮的市場環境能有效吸引國際資本。
她還以去年比亞迪 (募資約 56 億美元)、小米(募資約 53 億美元) 在香港的大規模融資為例，強調市場活力與企業實力是調動全球資金的關鍵。
目前，中國領先的 AI 企業仍獲外資高度關注，即便部分股票漲幅顯著，外資基金仍透過瑞銀持續買進。
針對市場關注的 AI 泡沫問題，瑞銀中國互聯網行業分析師熊瑋周三 (14 日) 分析指出，中國 AI 企業風險遠低於美國。一方面，中國模型廠商較少依賴循環融資，多依靠母公司自有現金流支持研發；另一方面，2025 年中國主要互聯網大廠總資本開支約 4000 億元人民幣，僅為美國同行的 1/10，但數量已接近國際同行。
熊瑋預估，今年中國科技將推動模型快速迭代，進一步縮小與美國的差距。相較於美國模型「高智慧、高成本」的特點，中國大模型憑藉高性價比優勢，可望加速全球化佈局，2026 年將迎來更多中國大模型出海。
