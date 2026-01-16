search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

外資增持中國資產創2023年新高！瑞銀：陸AI大模型性價比優勢明顯

鉅亨網編譯陳韋廷

最新數據顯示，瑞銀 (UBS) 長期追蹤的前 40 大國際投資機構 2025 年對中國持股佔比創下 2023 年來新高，這些外資對中國股票市場的超配主要集中在 AI 領域。

cover image of news article
外資增持中國資產創2023年新高！瑞銀：陸AI大模型性價比優勢明顯（圖：Shutterstock）

去年初，DeepSeek 的發表引發市場熱潮，促使國際投資者因 AI 主題重新檢視中國資產價值。


瑞銀全球金融市場部中國主管房東明周二 (13 日) 在第 26 屆瑞銀大中華研討會上透露，過去一年，海外客戶與瑞銀的交流顯著升溫，在新一輪科技革命和產業革命推動下，A 股、港股及中概股等中國資產價值正被持續重估，預計 2026 年中國資產吸引力將進一步提升。

新加坡《聯合早報》報導指出，中國「大模型六小虎」中的智譜 AI 與 MiniMax 近期相繼登陸港股，標誌著中國 AI 企業正式邁入資本市場，開啟與國際巨頭同台競爭的新階段。

香港交易所近日也宣布，2025 年香港 IPO 融資額位居全球首位，較 2024 年同期大幅成長。

港交所指出，「DeepSeek 時刻」與中國多項科技創新成果湧現，疊加香港市場改革措施，共同推動國際資本回流。

瑞銀全球投資銀行亞太股票資本市場聯席主管胡凌寒表示，香港作為連結全球的資金樞紐，其繁榮的市場環境能有效吸引國際資本。

她還以去年比亞迪 (募資約 56 億美元)、小米(募資約 53 億美元) 在香港的大規模融資為例，強調市場活力與企業實力是調動全球資金的關鍵。

目前，中國領先的 AI 企業仍獲外資高度關注，即便部分股票漲幅顯著，外資基金仍透過瑞銀持續買進。

針對市場關注的 AI 泡沫問題，瑞銀中國互聯網行業分析師熊瑋周三 (14 日) 分析指出，中國 AI 企業風險遠低於美國。一方面，中國模型廠商較少依賴循環融資，多依靠母公司自有現金流支持研發；另一方面，2025 年中國主要互聯網大廠總資本開支約 4000 億元人民幣，僅為美國同行的 1/10，但數量已接近國際同行。

熊瑋預估，今年中國科技將推動模型快速迭代，進一步縮小與美國的差距。相較於美國模型「高智慧、高成本」的特點，中國大模型憑藉高性價比優勢，可望加速全球化佈局，2026 年將迎來更多中國大模型出海。


文章標籤

瑞銀AI性價比超配中國股市科技股港股IPO募資規模中國資產

相關行情

台股首頁我要存股
滬深3004751.43+0.20%
人民幣/美元0.1435+0.14%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty