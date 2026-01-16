鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-16 05:00

美軍擄走委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普的行動越發「大膽」，圖謀進一步干預其他國家，包括美國南方鄰國墨西哥。

據《紐約時報》周四（15 日）報導，美國政府正在加大對墨西哥的壓力，要求墨西哥允許美軍在墨西哥展開聯合行動，拆除生產芬太尼的實驗室。

美國官員透露，相關計畫最初在去年提出，隨後基本被擱置，但美軍在 1 月 3 日襲擊委內瑞拉後，白宮重新開始考慮這項計畫。

美國官員稱，希望派遣美軍部隊和中央情報局（CIA）官員，與墨西哥軍隊聯合突襲芬太尼實驗室。美國還提議讓美軍出動無人機尋找和打擊墨西哥境內製毒實驗室。

熟悉談判情況的人士告訴《紐約時報》，根據美國的最新提案，墨西哥軍隊將主導突襲實驗室的行動，指揮任務，作出關鍵決策。美國軍隊將為行動提供支援，包括向前線墨西哥軍隊提供情報和建議。

這些知情人士表示，墨西哥官員本月並沒有同意展開聯合行動，而是提議加強消息共享，以及讓美國在指揮中心內部發揮更大作用。

美國官員稱，美國顧問已經進駐墨西哥軍方的指揮所，通過分享情報的方式協助墨西哥軍隊展開打擊毒品的行動。