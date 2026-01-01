search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至6.84元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.96元上修至6.84元，其中最高估值7.63元，最低估值2.96元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.63(7.63)7.125.676.16
最低值2.96(2.96)2.923.696.16
平均值5.73(5.48)4.844.956.16
中位數6.84(5.96)4.855.156.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.16億81.80億83.33億82.91億
最低值56.09億58.43億59.27億82.91億
平均值57.27億69.83億70.00億82.91億
中位數57.80億66.47億67.56億82.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.581.27-0.481.47
營業收入46.17億56.24億56.61億58.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


