鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至6.84元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.96元上修至6.84元，其中最高估值7.63元，最低估值2.96元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.63(7.63)
|7.12
|5.67
|6.16
|最低值
|2.96(2.96)
|2.92
|3.69
|6.16
|平均值
|5.73(5.48)
|4.84
|4.95
|6.16
|中位數
|6.84(5.96)
|4.85
|5.15
|6.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.16億
|81.80億
|83.33億
|82.91億
|最低值
|56.09億
|58.43億
|59.27億
|82.91億
|平均值
|57.27億
|69.83億
|70.00億
|82.91億
|中位數
|57.80億
|66.47億
|67.56億
|82.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.58
|1.27
|-0.48
|1.47
|營業收入
|46.17億
|56.24億
|56.61億
|58.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
