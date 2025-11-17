鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至6.84元，預估目標價為52.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.26元上修至6.84元，其中最高估值7.63元，最低估值2.49元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.63(7.63)
|7.12
|5.58
|4.15
|最低值
|2.49(2.49)
|2.92
|3.69
|4.15
|平均值
|5.61(5.46)
|4.69
|4.6
|4.15
|中位數
|6.84(6.26)
|4.08
|4.53
|4.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.12億
|79.78億
|68.55億
|57.98億
|最低值
|55.39億
|56.03億
|56.97億
|57.98億
|平均值
|56.82億
|63.31億
|61.77億
|57.98億
|中位數
|56.60億
|59.66億
|60.05億
|57.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.67
|4.58
|1.27
|-0.48
|1.47
|營業收入
|41.71億
|46.17億
|56.24億
|56.61億
|58.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 跟財經大佛看懂全球趨勢 掌握原物料新動能
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至52元，幅度約6.12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為49.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至6.12元，預估目標價為48.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為48.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇