鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至6.84元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.26元上修至6.84元，其中最高估值7.63元，最低估值2.49元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.63(7.63)7.125.584.15
最低值2.49(2.49)2.923.694.15
平均值5.61(5.46)4.694.64.15
中位數6.84(6.26)4.084.534.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.12億79.78億68.55億57.98億
最低值55.39億56.03億56.97億57.98億
平均值56.82億63.31億61.77億57.98億
中位數56.60億59.66億60.05億57.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.674.581.27-0.481.47
營業收入41.71億46.17億56.24億56.61億58.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


