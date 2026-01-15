鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估下修至10.04元，預估目標價為236.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.29元下修至10.04元，其中最高估值10.7元，最低估值9.63元，預估目標價為236.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.7(10.7)
|10.79
|11.95
|13.16
|最低值
|9.63(9.63)
|9.5
|10.6
|11.91
|平均值
|10.19(10.23)
|10.41
|11.42
|12.64
|中位數
|10.04(10.29)
|10.5
|11.45
|12.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|409.91億
|403.01億
|428.11億
|447.53億
|最低值
|371.25億
|391.57億
|406.27億
|444.69億
|平均值
|395.98億
|396.62億
|418.14億
|446.53億
|中位數
|407.52億
|396.83億
|419.17億
|447.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.91
|7.27
|8.47
|8.71
|營業收入
|343.87億
|354.53億
|366.47億
|384.96億
詳細資訊請看美股內頁：
漢威聯合國際(HON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
