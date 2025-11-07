鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為49.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.12元上修至6.26元，其中最高估值6.89元，最低估值2.49元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.89(6.89)
|7.12
|5.29
|4.15
|最低值
|2.49(2.49)
|2.48
|3.35
|4.15
|平均值
|5.29(5.12)
|4.4
|4.24
|4.15
|中位數
|6.26(6.12)
|4.05
|4.2
|4.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.12億
|79.78億
|59.27億
|57.98億
|最低值
|55.39億
|56.03億
|56.97億
|57.98億
|平均值
|56.11億
|60.47億
|58.26億
|57.98億
|中位數
|55.78億
|57.34億
|58.41億
|57.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.67
|4.58
|1.27
|-0.48
|1.47
|營業收入
|41.71億
|46.17億
|56.24億
|56.61億
|58.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
